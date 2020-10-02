На Тернопільщині помер лікар, який рятував людей від коронавірусу. Ексклюзивні деталі

У Почаєві на Тернопільщині від пневмонії помер лікар Іван Венжинович. Саме його портрет з'явився на бігборді з написом "Спасибі за життя!". Колеги лікаря кажуть, що він просто згорів від пневмонії, а ось тест коронавірус не підтвердив.

Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Заміняв колегу й потрапив на бігборди

Іван Венжинович із перших днів карантину перебував на самій передовій боротьби з коронавірусом.

"Річ у тому, що він входив у спеціальну коронавірусну бригаду, що складається з анестезіолога, інфекціоніста і терапевта. Ось він був терапевтом", – каже заступник головного лікаря Почаївської районної лікарні Марія Пташник.

Лікар зі сім'єю. Старший син уже вчиться на лікаря. ОК Івана Венжиновича

Саме тому його фото й потрапило в соціальну рекламу. "Ще на початку епідемії, навесні, до нас приїхали знімати сюжет про коронавірус (це було агентство Associated Pess. – Ред.). Тоді вже у нас захворіли лікарі, зокрема й інфекціоніст. Й Івану Федоровичу довелося його заміняти. Ось він тоді все детально й розповідав про коронавірус. А потім з'явилося його фото по всій країні. Він позитивно до цього ставився", – розповідає заступник головного лікаря.

Соціальна реклама з портретом Івана Венжиновича. Букви

Згорів за кілька днів

У свою лікарню з важкою пневмонією лікар потрапив 28 вересня після обіду. Хвороба почалася різко, з високою температурою. Два дні він лежав удома, але потім його вже госпіталізували туди, де він сам рятував людей.

Ще два дні колеги боролися за життя 51-річного Івана Венжиновича. Але він згорав просто на очах. "Хвороба була важкою. І він помер. Справді тест дав негативний результат на COVID-19. Тому ми не знаємо, була це вірусна чи бактеріальна пневмонія. Та й ніколи, напевно, не дізнаємося", – каже заступник головного лікаря.

Іван Венжинович із дружиною. ОК Івана Венжиновича

Пацієнти шикувалися в чергу до лікаря

В Івана Венжиновича залишилася сім'я. Його дружина, Ірина, теж працює в лікарні, керує клініко-діагностичним відділенням. Старший син вчиться в медичному, а молодша дочка ще ходить до школи.

Іван Венжинович із дружиною. ОК Івана Венжиновича

Сам Іван Федорович дуже давно працює в цій районній лікарні. Він не тільки лікував пацієнтів у відділенні терапії. Він був і сімейним лікарем, брав пацієнтів. Колеги кажуть, що в коридорі поліклініки у нього завжди була найдовша черга. Всі хотіли потрапити на прийом саме до нього.

"Тямущий, уважний, професійний. Він умів вислухати, обов'язково допомагав. Це був дуже хороший лікар. Як тепер без нього – навіть не уявляю", – розповіла одна з пацієнток.