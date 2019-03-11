Згода на секс: з'явилися перші "жертви" революційних змін в Україні

Національна поліція в січні-лютому відкрила п'ять кримінальних проваджень за фактом примусу до сексу без добровільної згоди.

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит "Українських Новин", у ній уточнюється, що розслідуються справи за статтею 154 Кримінального кодексу (примушування до вступу в статевий зв'язок).

У той же час за вказаний період поліція також відкрила 17 кримінальних проваджень за фактами сексуального насильства (ст. 153 Кримінального кодексу) і 52 справи за фактами зґвалтування (ст. 152 Кримінального кодексу).

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Про кількість підозрюваних у цих справах у відповіді не уточнюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 січня в дію вступають нові правки до Кримінального кодексу України щодо зґвалтування і сексуального насильства. За ґрати на 5-7 років можна сісти, якщо навіть хтось із подружжя не дав згоди на секс.

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