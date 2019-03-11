|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфюмерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Згода на секс: з'явилися перші "жертви" революційних змін в Україні

3.1тЧитати матеріал російською

Національна поліція в січні-лютому відкрила п'ять кримінальних проваджень за фактом примусу до сексу без добровільної згоди.

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит "Українських Новин", у ній уточнюється, що розслідуються справи за статтею 154 Кримінального кодексу (примушування до вступу в статевий зв'язок).

У той же час за вказаний період поліція також відкрила 17 кримінальних проваджень за фактами сексуального насильства (ст. 153 Кримінального кодексу) і 52 справи за фактами зґвалтування (ст. 152 Кримінального кодексу).

Згода на секс: з'явилися перші "жертви" революційних змін в Україні

valiza

Про кількість підозрюваних у цих справах у відповіді не уточнюється.

Згода на секс: з'явилися перші "жертви" революційних змін в Україні
Згода на секс: з'явилися перші "жертви" революційних змін в Україні
Згода на секс: з'явилися перші "жертви" революційних змін в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 січня в дію вступають нові правки до Кримінального кодексу України щодо зґвалтування і сексуального насильства. За ґрати на 5-7 років можна сісти, якщо навіть хтось із подружжя не дав згоди на секс.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Тег
Секс
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
10
8
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иван Васильевич
Иван Васильевич
Непонятно. Акт выполненных работ был составлен ненадлежащим образом или имело место нарушение правил техники безопасности?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Проститутки бабла собьют ! )))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги