Зганяли порожній рейс: "Укроборонпром" кинув у Індії та Бангладеш сотні українців

Державний концерн "Укроборонпром" замовив чартерний рейс у Бангладеш, щоб забрати 11 своїх співробітників, які не змогли повернутися додому після закриття кордонів через коронавірус.

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Водночас підприємство проігнорувало прохання взяти на борт інших українців, які застрягли в цій країні та сусідній Індії. Про це на своїй сторінці у Facebook написав політичний експерт Юрій Романенко.

За його словами, за співробітниками ДК спецборт UR-CQM Аеробус 320 попрямував у Бангладеш 22 квітня. Він мав повернутися до України, але на добу затримався. Приблизно о 16:00 23 квітня судно було на дозаправленні в Баку.

"Укроборонпром" не захотів забирати українців під час евакуації співробітників із Бангладеш

"Турбота про співробітників похвальна, але є нюанс. Річ у тім, що в Бангладеш зареєстровані ще приблизно 12 людей, які не можуть вибратися звідти. А в сусідній Індії – ще 450. З огляду на те, що літак обов'язково пролетить через Індію, а його місткість від 140 до 180 осіб, то державна компанія могла б забрати наших страждальців назад", – обурився Романенко.

Посилаючись на свої джерела в компанії та МЗС України, він зазначив, що державний концерн навідріз відмовився забирати будь-кого ще. Отже, тепер українцям доведеться добиратися додому самостійно та за величезні гроші.

Facebook/Юрій Романенко

На думку киянина, "Укроборонпром" відмовився забирати наших громадян через те, що на це потрібно більше часу, такий процес вимагає плану та узгодження з іншими відомствами.

"А раптом там ще виявляться заражені коронавірусом, га? Навіщо додатковий ризик. Тому простіше не парити голову, по-тихому зганяти порожній борт у Бангладеш за державний кошт і жодних зайвих хвилювань не буде, і напружуватися не треба, можна буде зосередитися на реформах концерну і малювати красиві слайди", – додав Романенко.

Facebook/Юрій Романенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна не скористалася шансом забрати з Кіпру своїх громадян, які застрягли на острові через пандемію коронавірусу. В результаті розгорівся скандал.