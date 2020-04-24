Зганяли порожній рейс: "Укроборонпром" кинув у Індії та Бангладеш сотні українців
Державний концерн "Укроборонпром" замовив чартерний рейс у Бангладеш, щоб забрати 11 своїх співробітників, які не змогли повернутися додому після закриття кордонів через коронавірус.
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Водночас підприємство проігнорувало прохання взяти на борт інших українців, які застрягли в цій країні та сусідній Індії. Про це на своїй сторінці у Facebook написав політичний експерт Юрій Романенко.
За його словами, за співробітниками ДК спецборт UR-CQM Аеробус 320 попрямував у Бангладеш 22 квітня. Він мав повернутися до України, але на добу затримався. Приблизно о 16:00 23 квітня судно було на дозаправленні в Баку.
"Турбота про співробітників похвальна, але є нюанс. Річ у тім, що в Бангладеш зареєстровані ще приблизно 12 людей, які не можуть вибратися звідти. А в сусідній Індії – ще 450. З огляду на те, що літак обов'язково пролетить через Індію, а його місткість від 140 до 180 осіб, то державна компанія могла б забрати наших страждальців назад", – обурився Романенко.
Посилаючись на свої джерела в компанії та МЗС України, він зазначив, що державний концерн навідріз відмовився забирати будь-кого ще. Отже, тепер українцям доведеться добиратися додому самостійно та за величезні гроші.
На думку киянина, "Укроборонпром" відмовився забирати наших громадян через те, що на це потрібно більше часу, такий процес вимагає плану та узгодження з іншими відомствами.
"А раптом там ще виявляться заражені коронавірусом, га? Навіщо додатковий ризик. Тому простіше не парити голову, по-тихому зганяти порожній борт у Бангладеш за державний кошт і жодних зайвих хвилювань не буде, і напружуватися не треба, можна буде зосередитися на реформах концерну і малювати красиві слайди", – додав Романенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна не скористалася шансом забрати з Кіпру своїх громадян, які застрягли на острові через пандемію коронавірусу. В результаті розгорівся скандал.