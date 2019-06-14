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"Зганьбив себе і Зеленського": Кошового рознесли за скандальне інтерв'ю. Відео

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У мережі виникло бурхливе обговорення інтерв'ю друга президента України Євгена Кошового, в якому він зробив низку скандальних заяв.

Велика кількість коментаторів після інтерв'ю низько оцінили інтелектуальні можливості Кошового і навіть порахували, що своєю розмовою з журналісткою Олесею Бацман він завдав шкоди репутації президента Володимира Зеленського (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, Кошовий заявив, що недоброзичливці політики нової влади повинні "прибити свої пащі", а Зеленський має вплив на олігарха Ігоря Коломойського.

Також, на думку актора студії "Квартал 95", Зеленський міг би зайняти місце глави політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, тому що "качається і може вирубати Путіна".

Євген Кошовий

Євген Кошовий

Скріншот

Новини
"Нехай приб'ють пащі!" Кошовий "вибухнув" через критику Зеленського

"Була кращої думки про Кошового, але після слів про Путіна, розчарувалася як у людині. Зганьбився на весь світ, та й Зеленського на додачу зганьбив", – прокоментувала одна з користувачок соцмережі.

"Зганьбив себе і Зеленського": Кошового рознесли за скандальне інтерв'ю. Відео
"Зганьбив себе і Зеленського": Кошового рознесли за скандальне інтерв'ю. Відео
"Зганьбив себе і Зеленського": Кошового рознесли за скандальне інтерв'ю. Відео

Також деякі коментатори припустили, що Кошовий занадто добре вжився в роль і тому так поводиться в повсякденному спілкуванні.

Як писав OBOZREVATEL, актор і ведучий студії "Квартал 95" Євген Кошовий назвав "повними дебілами" тих, хто обговорював його зухвале вбрання, в якому він раніше з'явився на дебатах тоді ще кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

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Особа
Євген Кошовий
Місце
Україна
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кудря александр
кудря александр
Жуткий выбор Украины.
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Перепил Недо
Перепил Недо
А чего вы ожидали от богемы,любители зелёных обезьян.
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Ukrop Skif
Ukrop Skif
Языком болтать, не мешки ворочать!
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