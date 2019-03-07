"Зганьбити жінок": "колеги ополченочки" пов'язали її втечу з 8 березня

"Колеги" командира "ДНР" Світлани Дрюк, яка перейшла на бік України, запевнили, що танкістку викрала СБУ перед 8 березня, щоб зганьбити образ жінок-військовослужбовців.

Відповідне відео, зняте терористами, опублікував у Twitter блогер Necro Mancer. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Як шикарно колишні товариші по службі і "друзі" зливають "викрадену" Світлану. Готові зробити все, що завгодно, лише б термін їй побільше накрутити", – підписав він.

Світлана Дрюк 24 Канал

Світлана Дрюк ТСН

"Я думаю, не випадково це напередодні жіночого дня було. Намагалися психологічним тиском зганьбити жінок-військовослужбовців, які совісно, по своїй волі пішли служити. Вони хочуть підірвати віру в жінок із боку чоловіків. І військових, і цивільних людей. Хочуть зіпсувати настрій передсвятковий, ставлення людей поміняти, залякати їх", – розповіла одна з терористок "ДНР".

Терористи запевнили, що інформація про перехід Дрюк їх шокувала. Більше того, за їхніми словами, танкістка нібито поводиться неприродно і нервово через те, що її залякали спецслужби України. "Обличчя опухле, говорить нещиро", – висловилися вони.

Скріншот з відео

"Може вона поїхала відпочивати, куди не знаю. А там її схопили, почали шантажувати, погрожувати дітьми. У Світлани тут було все, на тому боці нічого і нікого не було. Вона користувалася повагою, була публічною особою. У неї тут нагороди, вся життя її. Безглуздо міняти щось. Тільки насильницьким чином це було зроблено", – висловилася "колега".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Дрюк перейшла на сторону України і тепер співпрацює з українською контррозвідкою. Вона розкрила сценарій, який може застосувати Росія в разі масштабного наступу на Україну.

У "Народній міліції ДНР" опублікували офіційний коментар щодо переходу командира Світлани Дрюк на сторону України і нарвалися на глузування в мережі. Терористи запевнили, що жінку викрали і завербували, погрожуючи її дітям.

Генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Юрій Радковець вважає, що перед тим, як називати Дрюк легендарною, потрібно провести ретельну перевірку даних, включно з чутками про неї в рядах терористів.

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