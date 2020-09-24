Землю накриють магнітні бурі: як захиститися
В кінці вересня Землю накриють магнітні бурі, вплив яких можуть відчути в тому числі і жителі України.
Про це сказано на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця. Пік припаде на неділю, 27 вересня. Фахівці присвоїли цій бурі червоний рівень.
У понеділок, 28 вересня, магнітосферної тиск знизиться, але буде все ще відчутним для метеочутливих людей.
У метеозалежних людей в період магнітних бур можуть спостерігатися такі симптоми:
головні болі, мігрень;
скачки тиску;
занепад сил, втома;
порушення в роботі серцево-судинної системи;
біль у суглобах;
депресія, нестабільний емоційний стан;
безсоння, порушення сну.
Щоб не потрапити під негативний вплив магнітних бур, варто дотримуватися простих рекомендацій лікарів, таких як:
8-годинний здоровий сон;
часті прогулянки, але не на відкритому сонці;
виконання ранкової зарядки: це покращує кровообіг, знімає стрес;
контрастний душ;
пити не менше двох літрів води на день;
пити трав'яний чай;
не пити кави;
не їсти гостру та жирну їжу;
робити дихальну гімнастику;
виключити стресові ситуації;
відмовитися від куріння і алкоголю.
Як писав OBOZREVATEL, синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки.