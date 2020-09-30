Земляки – про загиблих в Ан-26 курсантів: з дитинства мріяли літати і обидва пішли в небо

В авіакатастрофі Ан-26 під Чугуєвом загинули двоє курсантів з Вінницької області – 21-річні солдат Максим Хомячук і старший сержант Роман Корчовський.

Видання Факти поспілкувалося з земляками і знайомими загиблих. Обидва хлопця з дитинства мріяли про небо.

У селі Новоживотів місцеві жителі приголомшені трагедією і загибеллю свого односельця солдата Максима Хомячука.

Голова Оратівської районної держадміністрації Олег Чугункин розповів, що хлопець з дитинства мріяв про польоти. Навіть в школі є його дитяча фотографія на тлі літака.

Після сьомого класу сільської школи хлопець намагався вступити до військового ліцею, але невдало. А після восьмого класу він знову відчув свої сили і вступив до Кам'янець-Подільського військового ліцею, який закінчив з відзнакою. І вже потім став курсантом Харківського національного університету Повітряних сил України ім. Івана Кожедуба.

"Новоживотів адже і моє рідне село, я добре знаю сім'ю Максима. Його батько Володимир Костянтинович працював у тракторній бригаді, майстер на всі руки, мати Катерина Андріївна – сільська листоноша. Є ще старший брат Костя і 84-річна бабуся. Батько, брат і невістка Максима – на заробітках в Польщі... Як розповіли його батьки, син завжди мріяв вирвати своїх рідних з убогого життя... Батьки і земляки пишалися ним", – розповів Чугункин.

Батько Хомячука розповів, що син у жовтні мав отримати довгоочікувану відпустку, після якої планував самостійно сісти за штурвал літака.

Під час недавніх масштабних військових навчань Максим пролітав над рідним селом. Потім в захваті розповідав про це мамі.

За словами глави райадміністрації, через два-три тижні юного героя віддадуть рідній землі на сільському кладовищі.

Серед загиблих був і 21-річний старший сержант Роман Корчовський з Крижополя.

За словами вчительки першої школи Людмили Третьякової, Корчовський був відмінним учнем, прекрасним спортсменом, захоплювався футболом.

"Після сьомого класу Рома вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Це було вольове рішення хлопчини і його батьків. Чесно кажучи, було сумно, що такий чудовий учень вже не буде закінчувати нашу школу! Але ми пишалися Ромою, під час недовгих канікул і відпусток він завжди заходив до нас в гості. Іноді у військовій формі з голочки. Стрункий, високий – чудо...", – розповіла вчителька.

За її словами, хлопець з раннього дитинства мріяв про небо, тільки хотів бути цивільним льотчиком.

"Навесні Рома приїжджав до нас в школу в гості, а я поспішала на урок і не змогла приділити йому багато часу... Тепер картаю себе. Мама Романа зараз в Харкові. Чекаємо повернення додому", – сказала Третьякова.

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