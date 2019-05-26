"Земля згорить у пекельному вогні": в мережі почалася істерія через фатальне пророцтво

У мережі поширили страшне пророцтво одеського старця Іони про можливий початок Третьої світової війни, яка загрожує зникненням більшості людства.

Так, істерія почалася через матеріал ресурсу "Російський діалог", який у фарбах розписав небачені раніше битви.

Відзначається, що в 30-х роках цього століття світ нібито загрузне в чварах і конфліктах. За словами пророка, війну розв'яжуть дві наддержави, які не зможуть поділити здобуте. В результаті "пекельне полум'я" знищить всі країни, крім однієї.

Врятуватися нібито вдасться державі, яка розташована "в північній частині Блакитної планети".

uf.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росЗМІ поширили передбачення блаженної Матрони Московської, яка нібито попереджала, що без війни РФ загине, а в 2019 році і взагалі може наступити кінець світу.

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