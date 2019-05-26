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/Суспільство

"Земля згорить у пекельному вогні": в мережі почалася істерія через фатальне пророцтво

48.2тЧитати матеріал російською

У мережі поширили страшне пророцтво одеського старця Іони про можливий початок Третьої світової війни, яка загрожує зникненням більшості людства.

Так, істерія почалася через матеріал ресурсу "Російський діалог", який у фарбах розписав небачені раніше битви.

Відзначається, що в 30-х роках цього століття світ нібито загрузне в чварах і конфліктах. За словами пророка, війну розв'яжуть дві наддержави, які не зможуть поділити здобуте. В результаті "пекельне полум'я" знищить всі країни, крім однієї.

Врятуватися нібито вдасться державі, яка розташована "в північній частині Блакитної планети".

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"Земля згорить у пекельному вогні": в мережі почалася істерія через фатальне пророцтво

uf.ru

"Земля згорить у пекельному вогні": в мережі почалася істерія через фатальне пророцтво
"Земля згорить у пекельному вогні": в мережі почалася істерія через фатальне пророцтво
"Земля згорить у пекельному вогні": в мережі почалася істерія через фатальне пророцтво

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росЗМІ поширили передбачення блаженної Матрони Московської, яка нібито попереджала, що без війни РФ загине, а в 2019 році і взагалі може наступити кінець світу.

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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Расеяны разного рода дурачков и юродиевых на руках носят! В рот им заглядывают, верят каждому слову! Потому что те точно такие же ублюдки, как и паРАшники!
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Раньше такие же пророчества росСМИ приписывали Ванге, они уже и сами не знают, чем или кем ещё оправдать свою злобу и обиду на весь мир, в то же время разжигая новые и участвуя в старых конфликтах . И везде у них кто-то виноват, а они всегда белые и пушистые - третьим Римом их не зря нарекли и закончат они так же как и первый !
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Dell Alex
Dell Alex
А что тако долго? Тут каждый год по 2-3 раза конец обещают ))
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