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Погода в Україні: синоптик анонсувала суттєвве потепління

7.1тЧитати новину російською

Наступ справжньої весни в Україні буде поступовим.

Перехід від морозів до плюсових температур почнеться з 26 березня, - розповіла "Обозревателю" синоптик Наталка Діденко.

"Поки що у нас зберігається холодна погода. Але сильні снігопади поступово будуть припинятися - сьогодні (21 березня. - Ред.) вони пройдуть тільки на північному сході", - повідомила вона.

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Водночас синоптик пообіцяла, що "більш відчутне потепління, відхід від морозів і перехід до плюсової температури" можна очікувати вже в понеділок, 26 березня. "Можливо, потепління буде не таким відчутним, як нам би хотілося, але це буде перше поступове - наголошую - поступове потепління", - додала вона.

За прогнозами синоптика, починаючи з понеділка, 26 березня, на півдні та заході України температура повітря прогріється до +7...+10 градусів, "на решті території України +1...+6". "Звісно, з коливаннями, тому що холод затягнувся, земля ще досить холодна", - зауважила вона.

Відповідаючи на прохання прокоментувати прогноз синоптика Леоніда Горбаня, який пообіцяв сніг і суттєве похолодання 2 квітня, Наталка Діденко заявила: "Я взагалі не коментую подібні речі, тому що це не синоптик. Як я розумію, це так званий народний синоптик".

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Як писав "Обозреватель", Гідрометцентр України повідомив про те, що в середу, 21 березня, погоду визначатиме холодна, волога повітряна маса та атмосферні фронти.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".

Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивПрогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Об'єкт
погода
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