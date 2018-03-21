Погода в Україні: синоптик анонсувала суттєвве потепління

Наступ справжньої весни в Україні буде поступовим.

Перехід від морозів до плюсових температур почнеться з 26 березня, - розповіла "Обозревателю" синоптик Наталка Діденко.

"Поки що у нас зберігається холодна погода. Але сильні снігопади поступово будуть припинятися - сьогодні (21 березня. - Ред.) вони пройдуть тільки на північному сході", - повідомила вона.

Водночас синоптик пообіцяла, що "більш відчутне потепління, відхід від морозів і перехід до плюсової температури" можна очікувати вже в понеділок, 26 березня. "Можливо, потепління буде не таким відчутним, як нам би хотілося, але це буде перше поступове - наголошую - поступове потепління", - додала вона.

За прогнозами синоптика, починаючи з понеділка, 26 березня, на півдні та заході України температура повітря прогріється до +7...+10 градусів, "на решті території України +1...+6". "Звісно, з коливаннями, тому що холод затягнувся, земля ще досить холодна", - зауважила вона.

Відповідаючи на прохання прокоментувати прогноз синоптика Леоніда Горбаня, який пообіцяв сніг і суттєве похолодання 2 квітня, Наталка Діденко заявила: "Я взагалі не коментую подібні речі, тому що це не синоптик. Як я розумію, це так званий народний синоптик".

Як писав "Обозреватель", Гідрометцентр України повідомив про те, що в середу, 21 березня, погоду визначатиме холодна, волога повітряна маса та атмосферні фронти.