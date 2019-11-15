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15 листопада • оновлено в 19:09
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"Земля розбрату": у "Свободі слова Савіка Шустера" розберуться, чим обернеться новий закон для українців

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У п'ятницю, 15 листопада, о 21:00 у "Свободі Слова Савіка Шустера" експерти обговорять земельну реформу, інтерв'ю олігарха Ігоря Коломойського в "Нью-Йорк Таймс" і нові подробиці розслідування МН17.

Трансляцію можна буде переглянути на сторінці шоу в Facebook або на Youtube-каналі @shusteronline.

Під час обговорення експерти шукатимуть відповіді на такі питання:

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Шустер проти Коломойського: готується судовий позов

"Свобода слова Савика Шустера"

"Свобода слова Савика Шустера"

Скрин видео

  • Земля розбрату: серія 2. Чим обернеться новий закон для українців?

  • Коломойський обіймає Росію. Що означає зміна риторики на користь країни-агресора?

  • МН17 і влада РФ. Про що свідчать нові подробиці міжнародного розслідування авіакатастрофи?

Участь у дискусії візьмуть:

  • Міхеїл Саакашвілі, Президент Грузії (2004-2013)

  • Тимофій Милованов, міністр економіки України

  • Олег Ляшко, лідер партії “Радикальна партія Ляшка”

  • Олександр Дубінський, нардеп від “Слуги Народу”

  • Юрій Бутусов, головний редактор “Цензор.НЕТ”

  • Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання “Гордон”

  • Олександр Мартиненко, головний редактор “Інтерфакс-Україна”

  • Микола Сольський, нардеп від “Слуги Народу”, голова аграрного комітету ВР

  • Роман Лещенко, уповноважений Президента з питань землі

  • Сергій Соболєв, заступник голови фракції ВО “Батьківщина”

  • Артур Герасимов, співголова фракції “Європейська Солідарність”

  • Микита Потураєв, нардеп від “Слуги Народу”

  • Юрій Швець, колишній розвідник КДБ

  • Микола Стрижак, голова асоціації фермерів і землевласників України

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

  • Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

  • Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.

  • Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.

  • 12 листопада в Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".

  • Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроект про ринок землі (2178-10) в першому читанні. Таким чином, вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути законопроект у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

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Теми
Ринок землі в Україні Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Савік Шустер Ігор Коломойський
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