"Земля розбрату": у "Свободі слова Савіка Шустера" розберуться, чим обернеться новий закон для українців

У п'ятницю, 15 листопада, о 21:00 у "Свободі Слова Савіка Шустера" експерти обговорять земельну реформу, інтерв'ю олігарха Ігоря Коломойського в "Нью-Йорк Таймс" і нові подробиці розслідування МН17.
Трансляцію можна буде переглянути на сторінці шоу в Facebook або на Youtube-каналі @shusteronline.
Під час обговорення експерти шукатимуть відповіді на такі питання:
"Свобода слова Савика Шустера"
Скрин видео
Земля розбрату: серія 2. Чим обернеться новий закон для українців?
Коломойський обіймає Росію. Що означає зміна риторики на користь країни-агресора?
МН17 і влада РФ. Про що свідчать нові подробиці міжнародного розслідування авіакатастрофи?
Участь у дискусії візьмуть:
Міхеїл Саакашвілі, Президент Грузії (2004-2013)
Тимофій Милованов, міністр економіки України
Олег Ляшко, лідер партії “Радикальна партія Ляшка”
Олександр Дубінський, нардеп від “Слуги Народу”
Юрій Бутусов, головний редактор “Цензор.НЕТ”
Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання “Гордон”
Олександр Мартиненко, головний редактор “Інтерфакс-Україна”
Микола Сольський, нардеп від “Слуги Народу”, голова аграрного комітету ВР
Роман Лещенко, уповноважений Президента з питань землі
Сергій Соболєв, заступник голови фракції ВО “Батьківщина”
Артур Герасимов, співголова фракції “Європейська Солідарність”
Микита Потураєв, нардеп від “Слуги Народу”
Юрій Швець, колишній розвідник КДБ
Микола Стрижак, голова асоціації фермерів і землевласників України
Як повідомляв OBOZREVATEL :
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.
Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.
Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.
Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.
12 листопада в Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".
Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроект про ринок землі (2178-10) в першому читанні. Таким чином, вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути законопроект у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.
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