"Земля розбрату": у "Свободі слова Савіка Шустера" розберуться, чим обернеться новий закон для українців

У п'ятницю, 15 листопада, о 21:00 у "Свободі Слова Савіка Шустера" експерти обговорять земельну реформу, інтерв'ю олігарха Ігоря Коломойського в "Нью-Йорк Таймс" і нові подробиці розслідування МН17.

Трансляцію можна буде переглянути на сторінці шоу в Facebook або на Youtube-каналі @shusteronline.

Під час обговорення експерти шукатимуть відповіді на такі питання:

"Свобода слова Савика Шустера" Скрин видео

Земля розбрату: серія 2. Чим обернеться новий закон для українців?

Коломойський обіймає Росію. Що означає зміна риторики на користь країни-агресора?

МН17 і влада РФ. Про що свідчать нові подробиці міжнародного розслідування авіакатастрофи?

Участь у дискусії візьмуть:

Міхеїл Саакашвілі , Президент Грузії (2004-2013)

Тимофій Милованов, міністр економіки України

Олег Ляшко , лідер партії “Радикальна партія Ляшка”

Олександр Дубінський , нардеп від “Слуги Народу”

Юрій Бутусов , головний редактор “Цензор.НЕТ”

Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання “Гордон”

Олександр Мартиненко, головний редактор “Інтерфакс-Україна”

Микола Сольський , нардеп від “Слуги Народу”, голова аграрного комітету ВР

Роман Лещенко , уповноважений Президента з питань землі

Сергій Соболєв , заступник голови фракції ВО “Батьківщина”

Артур Герасимов , співголова фракції “Європейська Солідарність”

Микита Потураєв , нардеп від “Слуги Народу”

Юрій Швець , колишній розвідник КДБ

Микола Стрижак, голова асоціації фермерів і землевласників України

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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