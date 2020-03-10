Землетруси в Україні почастішали: які регіони потрапляють під удар

В Україні почастішали землетруси, крім цього, підземні поштовхи стали набагато сильнішими.

У зв'язку з цим фахівці називають регіони країни, які найбільш схильні до таких явищ (щоб переглянути карти, доскрольте новину до кінця).

Так, 8 березня в Одеській області відчули землетрус, епіцентр якого розташовувався на території Румунії. Поштовхи зафіксували у так званій зоні Вранча на глибині у 131 кілометр.

В Україні почастішали землетруси

Українці зазначають, що в Одесі подія трапилася о 18:24 у неділю, крім цього, в Ізмаїлі поштовхи були відчутні о 20:24. Амплітуда сейсмічної активності перевищила 4 бали.

Водночас подібне жителі Одещини відчули і 31 січня десь о 03:30. Тоді місто трусило приблизно 15 секунд. Підземні поштовхи були середньої сили. Особливо добре вони відчувалися в багатоповерхових будинках. Люди стверджували, що у декого від таких поштовхів відчинялися шафи.

Землетрус на Одещині 8 березня Facebook/Лілія Лільок

Тоді як ще раніше, в ніч на 4 грудня 2019 року, землетрус магнітудою 2 за шкалою Ріхтера трапився у Львівській області.

Землетрус на Одещині 8 березня Facebook/Лілія Лільок

Зокрема, коливання землі зафіксували біля села Станіславчик Бродівського району, що між містами Радехів і Броди.

Землетрус на Одещині 8 березня Facebook/Лілія Лільок

Хоча за шкалою інтенсивності MSK-64 землетрус віднесли до "невідчутних", тобто інтенсивність коливань була нижче межі чутливості людей і струсу землі зареєстрували тільки сейсмографи.

Землетрус в Одесі 31 січня 048.ua

Потенційно небезпечні регіони для землетрусів в Україні

В Україні найбільш сейсмонебезпечним регіоном є Закарпаття. Про це раніше в ефірі ObozTV розповів заступник директора Інституту геофізики НАН України Олександр Кендзера.

Землетрус в Одесі 31 січня 048.ua

За його словами, там на ґрунтах другої категорії можуть відбуватися землетруси до 7 балів за 12-бальною шкалою.

Також, стверджує фахівець, у зоні ризику перебувають південний захід Одеської області та Крим.

Землетрус на Львівщині Скріншот

"Є, наприклад, район Кривого Рогу, де відбуваються землетруси насамперед із тектонічних причин, але також і тому, що люди перемістили величезні обсяги ґрунту з-під землі на поверхню, потім в інші місця. Викликали напружений стан середовища", – каже сейсмолог.

Водночас Кендзера зазначив, що точний час, коли трапиться землетрус, "ніхто не може передбачити ні в Україні, ні в іншій країні світу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Туреччині у прикордонному з Іраном районі було зафіксовано землетрус магнітудою 5,7. В результаті загинуло дев'ять і постраждало 37 осіб.

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