"Зелю геть!" Україною прокотилася нова масштабна хвиля протестів. Фото і відео

У середу, 2 жовтня в українських містах продовжилися протести проти підписання "формули Штайнмаєра" під гаслом "Ні капітуляції!"

Мітинги анонсували в багатьох населених пунктах (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, активісти почали збиратися ввечері на Майдані Незалежності в Києві. Вони скандували "Одна єдина соборна Україна!", "Зелю геть!", "Зелю на палю", "Ні капітуляції!"

Соцмережі

Мітинг у Києві Twitter Oleg Muravitskiy

Мітинг у Києві Facebook Лілії Рагуцької

Мітинг у Києві Facebook Лілії Рагуцької

Мітинг Києві Facebook Лілії Рагуцької

Мітинг у Києві Facebook Лілії Рагуцької

Мітинг у Києві Telegram Протесты в мире

Влаштували мітинг і під Офісом президента.

Акція "Ні капітуляції" під Офісом президента. Принесли шини pic.twitter.com/Esi844WPYy — Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 2, 2019

Вийшли на протест також і на площу Свободи в Харкові. Мітинг почали з гімну України.

Протести в Харкові Twitter Ху*вый Харьков

Протести в Харкові Twitter IT Sector Харків

Протести в Харкові Twitter IT Sector Харків

Протести в Харкові Twitter IT Sector Харків

Протести в Харкові Twitter IT Sector Харків

Протести в Харкові Twitter IT Sector Харків

Протести в Харкові Twitter IT Sector Харків

На майдані Свободи у Харкові відбувається акція "Ні капітуляції!". Участники протесту виступають проти підписання "Формули Штайнмаєра".#Харків #Харьков pic.twitter.com/dsElk9y6Xv — StudMedia (@StudMedia) October 2, 2019

Аналогічний мітинг провели також у Львові. Активісти вийшли до пам'ятника Шевченку.

"Ні капітуляції!". У Львові тривають акції протесту проти формули Штайнмаєра. Також відомо, що протести проходять і у інших містах України: Харкові, Тернополі, Вінниці, Одесі, Маріуполі pic.twitter.com/QSv3hAPN8V — 24 канал (@24tvua) October 2, 2019

Протест влаштували також в Одесі.

Протест в Одесі Telegram Протесты в мире

Приєдналася також Вінниця.

Мітинг у Вінниці

Мітинг у Вінниці

Мітинг у Вінниці

Мітинг у Вінниці

Мітинг у Вінниці

Мітинг у Вінниці Twitter Євромайдан Харків

Мітинг у Вінниці Twitter Олександра Грома

Вийшли із протестом Дніпро і Кривий Ріг.

Telegram Протесты в мире

Telegram Протесты в мире

Telegram Протесты в мире

Telegram Протесты в мире

Акцію протесту провели в Полтаві.

poltava.to

poltava.to

poltava.to

poltava.to

Відбувся мітинг і в Запоріжжі.

Мітинг у Запоріжжі Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Увечері 1 жовтня Україна провела масштабні мітинги проти рішення щодо Донбасу.

Раніше РосЗМІ поширили інформацію про те, що українська делегація нібито, як і інші учасники переговорів у Мінську, підписала гучний план щодо Донбасу – "формулу Штайнмаєра".

Після цього президент України Володимир Зеленський провів терміновий брифінг, на якому повідомив, що Україна узгодила, але не підписала "формулу Штайнмаєра". Він пообіцяв, що "капітуляції не буде".

У партії "Європейська солідарність" попередили, що "план Штайнмайера" – це пастка Росії і дійсно початок капітуляції нашої країни.

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