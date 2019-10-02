"Зелю геть!" Україною прокотилася нова масштабна хвиля протестів. Фото і відео

У середу, 2 жовтня в українських містах продовжилися протести проти підписання "формули Штайнмаєра" під гаслом "Ні капітуляції!"
Мітинги анонсували в багатьох населених пунктах (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Зокрема, активісти почали збиратися ввечері на Майдані Незалежності в Києві. Вони скандували "Одна єдина соборна Україна!", "Зелю геть!", "Зелю на палю", "Ні капітуляції!"
Соцмережі
Мітинг у Києві
Twitter Oleg Muravitskiy
Мітинг у Києві
Facebook Лілії Рагуцької
Мітинг у Києві
Facebook Лілії Рагуцької
Мітинг Києві
Facebook Лілії Рагуцької
Мітинг у Києві
Facebook Лілії Рагуцької
Мітинг у Києві
Telegram Протесты в мире
Кричать: "Ні капітуляції!", "Зеля — Геть!", "Зеля і Путін— Хуйло", "Вова виходь!" тощо... pic.twitter.com/12Rs4xrrN1— Данило Яковлев (@ua_danylo) October 2, 2019
Влаштували мітинг і під Офісом президента.
Акція "Ні капітуляції" під Офісом президента. Принесли шини pic.twitter.com/Esi844WPYy— Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 2, 2019
Вийшли на протест також і на площу Свободи в Харкові. Мітинг почали з гімну України.
Протести в Харкові
Twitter Ху*вый Харьков
Протести в Харкові
Twitter IT Sector Харків
Протести в Харкові
Twitter IT Sector Харків
Протести в Харкові
Twitter IT Sector Харків
Протести в Харкові
Twitter IT Sector Харків
Протести в Харкові
Twitter IT Sector Харків
Протести в Харкові
Twitter IT Sector Харків
Щойно повернувся з майдана. #НІКапітуляції #Харків pic.twitter.com/pqmGfdUnjT— 25% - Roman🇺🇦 (@Wh0Know5) October 2, 2019
На майдані Свободи у Харкові відбувається акція "Ні капітуляції!". Участники протесту виступають проти підписання "Формули Штайнмаєра".#Харків #Харьков pic.twitter.com/dsElk9y6Xv— StudMedia (@StudMedia) October 2, 2019
Аналогічний мітинг провели також у Львові. Активісти вийшли до пам'ятника Шевченку.
"Ні капітуляції!". У Львові тривають акції протесту проти формули Штайнмаєра. Також відомо, що протести проходять і у інших містах України: Харкові, Тернополі, Вінниці, Одесі, Маріуполі pic.twitter.com/QSv3hAPN8V— 24 канал (@24tvua) October 2, 2019
Протест влаштували також в Одесі.
Протест в Одесі
Telegram Протесты в мире
🔥В Одесі пролунало гучне "Ні капітуляції"— НК Одеса (@NKOdesa) October 2, 2019
👉Детальніше в нашому телеграм-каналі: https://t.co/CzEs8difmF#Нацкорпус #Одеса #Ні_Капітуляції pic.twitter.com/l9KPKVcp2j
Приєдналася також Вінниця.
Мітинг у Вінниці
Мітинг у Вінниці
Мітинг у Вінниці
Мітинг у Вінниці
Мітинг у Вінниці
Мітинг у Вінниці
Twitter Євромайдан Харків
Мітинг у Вінниці
Twitter Олександра Грома
Вийшли із протестом Дніпро і Кривий Ріг.
Telegram Протесты в мире
Telegram Протесты в мире
Telegram Протесты в мире
# Дніпро зараз. # нікапітуляції pic.twitter.com/GHtMltaXB7- Днепробандеровск (@prodnipro) October 2, 2019
Telegram Протесты в мире
#Дніпро зараз.#нікапітуляції pic.twitter.com/GHtMltaXB7— Днепробандеровск (@prodnipro) October 2, 2019
Акцію протесту провели в Полтаві.
poltava.to
poltava.to
poltava.to
poltava.to
Відбувся мітинг і в Запоріжжі.
Мітинг у Запоріжжі
Соцмережі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Увечері 1 жовтня Україна провела масштабні мітинги проти рішення щодо Донбасу.
Раніше РосЗМІ поширили інформацію про те, що українська делегація нібито, як і інші учасники переговорів у Мінську, підписала гучний план щодо Донбасу – "формулу Штайнмаєра".
Після цього президент України Володимир Зеленський провів терміновий брифінг, на якому повідомив, що Україна узгодила, але не підписала "формулу Штайнмаєра". Він пообіцяв, що "капітуляції не буде".
У партії "Європейська солідарність" попередили, що "план Штайнмайера" – це пастка Росії і дійсно початок капітуляції нашої країни.
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