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2 жовтня • оновлено в 21:25
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"Зелю геть!" Україною прокотилася нова масштабна хвиля протестів. Фото і відео

11.2т Читати матеріал російською

У середу, 2 жовтня в українських містах продовжилися протести проти підписання "формули Штайнмаєра" під гаслом "Ні капітуляції!"

Мітинги анонсували в багатьох населених пунктах (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, активісти почали збиратися ввечері на Майдані Незалежності в Києві. Вони скандували "Одна єдина соборна Україна!", "Зелю геть!", "Зелю на палю", "Ні капітуляції!"

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"Зелю геть!" Україною прокотилася нова масштабна хвиля протестів

Соцмережі

Мітинг у Києві

Мітинг у Києві

Twitter Oleg Muravitskiy

Мітинг у Києві

Мітинг у Києві

Facebook Лілії Рагуцької

Мітинг у Києві

Мітинг у Києві

Facebook Лілії Рагуцької

Мітинг Києві

Мітинг Києві

Facebook Лілії Рагуцької

Мітинг у Києві

Мітинг у Києві

Facebook Лілії Рагуцької

Мітинг у Києві

Мітинг у Києві

Telegram Протесты в мире

"Зелю геть!" Україною прокотилася нова масштабна хвиля протестів

Влаштували мітинг і під Офісом президента.

Вийшли на протест також і на площу Свободи в Харкові. Мітинг почали з гімну України.

Протести в Харкові

Протести в Харкові

Twitter Ху*вый Харьков

Протести в Харкові

Протести в Харкові

Twitter IT Sector Харків

Протести в Харкові

Протести в Харкові

Twitter IT Sector Харків

Протести в Харкові

Протести в Харкові

Twitter IT Sector Харків

Протести в Харкові

Протести в Харкові

Twitter IT Sector Харків

Протести в Харкові

Протести в Харкові

Twitter IT Sector Харків

Протести в Харкові

Протести в Харкові

Twitter IT Sector Харків

Аналогічний мітинг провели також у Львові. Активісти вийшли до пам'ятника Шевченку.

Протест влаштували також в Одесі.

Протест в Одесі

Протест в Одесі

Telegram Протесты в мире

Приєдналася також Вінниця.

Мітинг у Вінниці

Мітинг у Вінниці

Мітинг у Вінниці

Мітинг у Вінниці

Мітинг у Вінниці

Мітинг у Вінниці

Мітинг у Вінниці

Мітинг у Вінниці

Мітинг у Вінниці

Мітинг у Вінниці

Мітинг у Вінниці

Мітинг у Вінниці

Twitter Євромайдан Харків

Мітинг у Вінниці

Мітинг у Вінниці

Twitter Олександра Грома

Вийшли із протестом Дніпро і Кривий Ріг.

"Зелю геть!" Україною прокотилася нова масштабна хвиля протестів

Telegram Протесты в мире

"Зелю геть!" Україною прокотилася нова масштабна хвиля протестів

Telegram Протесты в мире

"Зелю геть!" Україною прокотилася нова масштабна хвиля протестів

Telegram Протесты в мире

"Зелю геть!" Україною прокотилася нова масштабна хвиля протестів

Telegram Протесты в мире

Акцію протесту провели в Полтаві.

"Зелю геть!" Україною прокотилася нова масштабна хвиля протестів

poltava.to

"Зелю геть!" Україною прокотилася нова масштабна хвиля протестів

poltava.to

"Зелю геть!" Україною прокотилася нова масштабна хвиля протестів

poltava.to

"Зелю геть!" Україною прокотилася нова масштабна хвиля протестів

poltava.to

Відбувся мітинг і в Запоріжжі.

Мітинг у Запоріжжі

Мітинг у Запоріжжі

Соцмережі

"Зелю геть!" Україною прокотилася нова масштабна хвиля протестів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Увечері 1 жовтня Україна провела масштабні мітинги проти рішення щодо Донбасу.

  • Раніше РосЗМІ поширили інформацію про те, що українська делегація нібито, як і інші учасники переговорів у Мінську, підписала гучний план щодо Донбасу – "формулу Штайнмаєра".

  • Після цього президент України Володимир Зеленський провів терміновий брифінг, на якому повідомив, що Україна узгодила, але не підписала "формулу Штайнмаєра". Він пообіцяв, що "капітуляції не буде".

  • У партії "Європейська солідарність" попередили, що "план Штайнмайера" – це пастка Росії і дійсно початок капітуляції нашої країни.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Формула Штайнмаєра
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Руденко Вован
Руденко Вован
У простуженой крысы менталитет раба.
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Ну и играл бы себе на рояли со сцены, так нееееееееееет же захотелось большего.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
КУГУТЫ ВОНЮЧИЕ, СЕЛЮКИ УБОГИЕ! :-)))) А кого вы не "гэть"???? :-)))) ВСЯ история самостийности-незалежности = сплошное "гэть". :-))) И результат один: каждый послегэть хуже догэтя. :-)))))) Так шо - гэтяйтэ дали! :-)))))
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