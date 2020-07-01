ЗМІ з'ясували, де лікується Зеленська: лікарям доводиться "ходити в памперсах"
Перша леді України Олена Зеленська нібито третій тиждень лікує CОVID-19 у клінічній лікарні "Феофанія" в Києві.
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Як повідомило видання "Главком", посилаючись на джерела в лікувальному закладі, вона знаходиться в стаціонарному відділенні.
Зазначається, що медичні працівники лікарні дотримуються суворого захисного режиму, відвідують дружину президента в захисних костюмах.
"Медики весь день ходять біля Зеленської. Вони змушені використовувати памперси, щоб не відлучатися в туалет і не порушувати захист", – розповіло джерело в лікарні.
Нагадаємо, нещодавно в ОП заявили, що перша леді почуває себе краще і поступово одужує.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про коронавірус у Зеленської 12 червня повідомив Офіс президента України. Там запевнили, що перша леді почуває себе добре і не має жодних симптомів хвороби.
Решта членів її сім'ї, включаючи президента Володимира Зеленського та дітей, також здали тести на CОVID-19. Вони показали негативний результат.
16 червня Олену Зеленську госпіталізували. У неї діагностували двосторонню пневмонію, вона в стані середнього ступеня тяжкості.
Дружина президента України проходить антибактеріальну терапію.
Через коронавірус у дружини Зеленський перейшов на особливий режим роботи й обмежив коло спілкування, однак продовжує їздити в свій офіс.
Раніше Зеленський зізнався, що хотів навмисно заразитися коронавірусом. Так він хотів підтримати людей, щоб їм було легше.