ЗМІ з'ясували, де лікується Зеленська: лікарям доводиться "ходити в памперсах"

Дарина Дурова Суспільство 22:03, 1.07.2020 Оновлено: 22:08, 1.07.2020

Перша леді України Олена Зеленська нібито третій тиждень лікує CОVID-19 у клінічній лікарні "Феофанія" в Києві.

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Як повідомило видання "Главком", посилаючись на джерела в лікувальному закладі, вона знаходиться в стаціонарному відділенні.

Зазначається, що медичні працівники лікарні дотримуються суворого захисного режиму, відвідують дружину президента в захисних костюмах.

"Медики весь день ходять біля Зеленської. Вони змушені використовувати памперси, щоб не відлучатися в туалет і не порушувати захист", – розповіло джерело в лікарні.

Нагадаємо, нещодавно в ОП заявили, що перша леді почуває себе краще і поступово одужує.

"Феофанія"
DW

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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