Зеленському зробили подарунок із політичним натяком: відео кумедного моменту

Представники видавництва "Книголав" на "Книжковому арсеналі" в Києві подарували президенту України Володимиру Зеленському дитячу книгу "Політика для початківців".

Глава держави з гумором сприйняв символічний презент. Він прийняв його з посмішкою. Відео кумедного моменту показало видавництво на своїй сторінці у Facebook.

Книга була видана українською в 2019-му році (рік оригінального англійського видання – 2017-й). Вона написана для підлітків.

Володимир Зеленський на "Книжковому Арсеналі" Скріншот із відео

"Книга "Політика для початківців" у зрозумілій формі розповість юним читачам про правління в країні, політичну систему, ідеологію і ще багато цікавого. Зміни в нашій державі викликають чимало запитань і у найменших. "Політика для початківців" стане справжнім інформаційним довідником, який допоможе батькам пояснити дитині такі непрості речі як: права людини, свобода слова, фемінізм, вибори і голосування", – написано в анотації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський потрапив у скандал, виступивши на IT-конференції в Києві IForum російською мовою.

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