ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Зеленському зробили подарунок із політичним натяком: відео кумедного моменту

Читати матеріал російською

Представники видавництва "Книголав" на "Книжковому арсеналі" в Києві подарували президенту України Володимиру Зеленському дитячу книгу "Політика для початківців".

Глава держави з гумором сприйняв символічний презент. Він прийняв його з посмішкою. Відео кумедного моменту показало видавництво на своїй сторінці у Facebook.

Книга була видана українською в 2019-му році (рік оригінального англійського видання – 2017-й). Вона написана для підлітків.

Новини
Відставка Зеленського: в Україні почалася боротьба петицій

Володимир Зеленський на "Книжковому Арсеналі"

Володимир Зеленський на "Книжковому Арсеналі"

Скріншот із відео

"Книга "Політика для початківців" у зрозумілій формі розповість юним читачам про правління в країні, політичну систему, ідеологію і ще багато цікавого. Зміни в нашій державі викликають чимало запитань і у найменших. "Політика для початківців" стане справжнім інформаційним довідником, який допоможе батькам пояснити дитині такі непрості речі як: права людини, свобода слова, фемінізм, вибори і голосування", – написано в анотації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський потрапив у скандал, виступивши на IT-конференції в Києві IForum російською мовою.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
16
Смішно
14
Цікаво
6
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Шевченко Николай
Шевченко Николай
Да там целую библиотеку нужно подарить. Особенно такие книги: Украинский язык для чайников, Как не хамить для начинающих, Как сдерживать слово (для детей), Как отличить корыстных людей и предателей базовый курс, Конституция Украины для малышей, и Почему нельзя связываться с олигархами, которых преследует ФБР. Очень пригодится в жизни.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Mega Death
Mega Death
Теперь точно хохлы запануют))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
3
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Mega Death, зміни флупік.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки