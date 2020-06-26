Зеленському в Херсоні вручили кримськотатарський прапор: президент пообіцяв повернути півострів

Суспільство 15:12, 26.06.2020 Оновлено: 15:38, 26.06.2020

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Херсонської області з огляду місцевого аеропорту, де проводять реконструкцію.

На аеродромі главу держави зустрів колишній політв'язень, кримськотатарський активіст Едем Бекіров.

Він вручив Зеленському кримськотатарський прапор і висловив надію, що анексований Росією півострів повернеться до складу України. Зеленський пообіцяв, що це обов'язково станеться і саме цей прапор він підніме у звільненому Криму. А поки він буде зберігати полотнище в своєму кабінеті.

Активіст закликав президента створити кримськотатарську національно-територіальну автономію і сприяти звільненню політв'язнів, зокрема кримських татар.

"Ми всіх повернемо. І Крим повернемо, і людей", – пообіцяв Зеленський.

У супроводі губернатора Херсонської області Юрія Гусєва та міністра інфраструктури Владислава Криклія президент пройшов до приміщення аеропорту, де для гостей директор аеропорту Віталій Кучерук провів коротку презентацію.

За словами губернатора, з наступного тижня аеропорт відновить регулярні внутрішні рейси. Поки йдеться тільки про маршрут Херсон – Львів. Квитки на нього вже можна купити за 502 гривні в касі. У найближчих планах – запустити сполучення з Харковом.

Президенту показали невелике відео, де розповіли про хід реконструкції злітно-посадкової смуги – критичного елемента інфраструктури аеропорту. За словами Криклія, на повне відновлення ЗПС потрібно 1,2-1,5 мільярда гривень.

Зеленський відзначив важливість цих робіт, оскільки Херсонський аеропорт є найближчим для людей, які живуть у Криму і приїжджають до України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вважає, що анексований Росією Крим повернеться до складу України.

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