Сейчас не важно, что напишу я или кто-то из вас про фамильярность, панибратство, хамство или ты-кание.

Видно по всему.

Он уже Президент.

Ещё не Бог, но уже Царь.

Если он так разговаривает с ребятами-добровольцами, то он достиг новой высоты - ему уже плевать на мнение обывателей относительно его решений, поведения или формы общения.

И тут момент.

Сейчас важно, что ему напишут его близкие. Потому что их мнением он пока ещё дорожит.

Так ведь всегда бывает.

Близкие и друзья всегда пишут и звонят, чтоб похвалить, подбодрить или предостеречь.

Смотрят, а потом пишут ему в ВатсАп:

- Вованыч, это было классно.

- Вова, вот это ты их всех уделал.

- Володя, так держать. Ты молодец!

- Саныч, ты молодец. Горжусь, что голосовал за тебя.

И он опираясь на эти мнения выбирает себе форму общения и поведения.

И если сегодня, количество тех, кто будет хвалить видео из АТО в его личных сообщениях будет преобладать - то путь превращения нормального парня в мудака продолжится с удвоенной скоростью.

Так вот важно, чтобы сейчас хоть кто-то из них - близких ему людей, лояльных к нему лидеров мнений, симпатизирующих ему порядочных журналистов, новых топовых чиновников, которые там ради Украины, а не ради шкуры - чтобы кто-то из них набрался смелости и честно ему написал:

- Володя, там в АТО - это было плохо.

- Вовка, знаю что тебе тяжело - но оставайся Человеком. Не делай так больше.

- Привет Вова! Убери от себя тех, кто тебе говорит, что море по колено и кто учит тебя быть хамом и пох*истом. Они ведут тебя в политическую могилу.

В конце концов:

- Добрый вечер Владимир! Я член вашей Команды, я за вас голосовал. Я посмотрел видео из АТО - мне стыдно. За вас и за себя.

Конечно, он обидится на вас.

Наверное, вычеркнет и перестанет отвечать на звонки. Возможно, даже вы попадёте к нему в немилость.

Но, поверьте.

Это лучшее, что может сделать для него и ради него сегодня настоящий друг. Человек, которому он не безразличен.

Потому что так войти в Википедию и в историю не получится - так получится только вляпаться в неё. И все признаки пути в этом направлении, к сожалению, уже на лицо.

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