Зеленському у Вінниці запропонували "прозріти": що трапилося

У Вінниці президенту України Володимиру Зеленському передали виписане на його ім'я посвідчення члена Українського товариства сліпих. Так зробили для того, щоб привернути увагу до проблем підприємств, де працюють незрячі.

Це трапилося під час представлення нового голови ОДА Владислава Скальського. Посвідчення Зеленського віддали заступнику голови Офісу президента Сергію Трофімову, написав "Укрінформ" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Я, користуючись нагодою, прийшов для того, щоб привернути увагу до нашого підприємства. Сьогодні підприємство, де працює 129 сліпих людей, а всього – 200 осіб разом зі зрячими, перебуває у дуже поганому стані. Така ситуація загалом у державі", – сказав директор ПОГ "Вінницьке УВП УТОС" Костянтин Ільницький.

Представлення нового голови ОДА у Вінниці Укрінформ

Він зазначив: хоч вінницька влада і допомагає установі, проте хотілося привернути увагу і "державної влади", адже місто й область не мають важелів для допомоги підприємству товариства сліпих.

"Я розраховував, що сьогодні приїде президент. Статут Українського товариства сліпих передбачає, щоб до наших лав вступали люди зрячі. Тому на ім’я Володимира Олександровича Зеленського виписане посвідчення, що він є членом Українського товариства сліпих. Він зобов’язаний нам допомагати, передайте йому, будь ласка", – звернувся Ільницький до Трофімова.

Також чоловік подарував м’яку іграшку-крота новопризначеному голові ОДА Скальському, попросивши зберігати її в своєму кабінеті як нагадування про проблеми незрячих людей.

Скальському подарували іграшку-крота Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Зеленський призначив Скальського новим головою Вінницької обласної державної адміністрації (ОДА).

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