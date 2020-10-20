Зеленському представили розробку унікальної української вакцини проти COVID-19 і нових коронавірусів

На нараді в Офісі президента України вчені розповіли главі держави Володимиру Зеленському про результати дослідження вітчизняного кандидата в вакцини від COVID-19.

Про це повідомила пресслужба президента 20 жовтня. Препарат пройшов доклінічну фазу випробувань.

Зеленський зазначив історичність цієї зустрічі і розробки.

"Я надзвичайно радий, що ця зустріч відбулася. Йдеться і про високі шанси розробки нашої унікальної оригінальної української вакцини проти COVID-19, і про перший крок до того, щоб відновити виготовлення вакцин в Україні", – сказав президент.

Дослідження тривали шість місяців і включали наявність нейтралізації вірусу COVID-19 в культурі інфікованих клітин людини.

На нараді обговорили, хто, коли та в які терміни забезпечить проходження клінічних фаз, а також логістику майбутньої співпраці всіх дотичних відомств для забезпечення виготовлення вакцини та її використання в разі успішного проходження всіх фаз.

Один із розробників – міжнародний експерт у галузі охорони здоров’я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов – відзначив, що нинішня розробка дає змогу припустити, що майбутній препарат допоможе боротися і з новими видами коронавірусних інфекцій, які постійно мутують.

Він також додав, що є дуже позитивним фактом те, що до сих пір в Україні не було стрибка летальності в порівнянні з ростом кількості хворих.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пообіцяв всіляко сприяти подальшим крокам у проходженні всіх наступних фаз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна здатна створити вакцину від коронавірусу, але головна проблема полягає в тому, що запустити її в виробництво не вийде. Академік Національної академії наук Сергій Комісаренко заявив, що Україна не має права працювати з вірусами.