Зеленському не довіряє майже половина українців, Верховній Раді – 75% – Центр Разумкова

Згідно зі свіжими даними соціологічного дослідження президенту Володимиру Зеленському не довіряють 49% українців, а довіру висловили 44,4% громадян.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва. В опублікованому 4 вересня пресрелізі за підсумками проведеного опитування зазначається, що найчастіше українці висловлюють довіру Збройним силам країни (їм довіряють 65% опитаних), церкві (63%) і волонтерським організаціям (63%).

Українці також переважно довіряють:

Державній службі з надзвичайних ситуацій – 53%

добровольчим батальйонам – 53%

Держприкордонслужбі – 52%

ЗМІ України – 50%

Нацгвардії – 49%

громадським організаціям – 47%

Високий рівень недовіри до судової системи в цілому (77,5%), Верховного Суду (69%), місцевих судів (67,5%). Прокуратурі не довіряють 73% опитаних, Національному антикорупційному бюро (НАБУ) – 71%, Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі – 70,5%, Антикорупційному суду – 70%, Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) – 70%.

Нацполіціі не довіряють 58% опитаних (довіряють – 33%), патрульній поліції (54% і 35% відповідно), СБУ (56% і 31% відповідно).

Політичним партіям не довіряють 71% респондентів, профспілкам – близько 50%.

Відзначимо, що в грудні 2019 року недовіру до президента висловили 31% громадян, а в липні 2020 вже 49% респондентів. Така ж тенденція стосується Кабміну і Верховної Ради.

Дослідження провела соціологічна служба Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва" з 3 по 9 липня 2020 методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів.

Загалом було опитано 2022 респондента у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як писав OBOZREVATEL, проведене в квітні опитування показало, що за "Слугу народу" готові проголосувати 38% українців, більш 15% підтримали б "Європейську солідарність". Всі інші партії не долають 5% бар'єр, як і парламентська партія "Голос".