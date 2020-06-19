Зеленського запросили стати хрещеним "тезки" на Закарпатті

Ромка Магдалина Дьопйош із Закарпаття, яка назвала сина Зеленським на честь президента України, запросила главу держави стати хрещеним батьком хлопчика.

Як пише "24 канал", таке незвичне ім’я для малюка (Дьопйош Зеленський Євгенович) жінка обрала, оскільки вважає себе давньою фанаткою Володимира Зеленського. Магдалина розповіла, що передивилась усі фільми та програми за його участі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мені завжди подобався Зеленський, навіть коли не був президентом. Всі його кіно, шоу – все дивилася. Коли питають, чому так назвала, кажу: от так хотіла і все", – каже мама тримісячного Зеленського.

Зеленський Дьопйош Джерело: "24 канал"

За словами жінки, хоч ім'я і не звичне, але проблем із реєстрацією не було. Свідоцтво про народження оформили легко. Поки що малюка не хрестили – чекають завершення карантину. А хресним батьком рідні хлопчика запрошують стати самого президента.

"Ми хочемо покликати його, аби він був хресним батьком. Сподіваємося, що прийде. Але ми чули, що захворіла його жінка. Ми усі бажаємо їй одужати швидше!" – зазначила мати "тезки" очільника держави.

Магдалина Дьопйош, мати маленького Зеленського Джерело: "24 канал"

Окрім Зеленського у жінки є ще п'ятеро синів та доньок. Батько дітей з родиною не живе. Втім роми впевнені, що попри все, "тезку" президента чекає велике майбутнє.

В останні кілька днів у таборі Зеленського "бум", адже усі приїздять подивитися на нього. Найбільше тішаться гостям тамтешні діти і кажуть, що мають свого Зеленського. До речі, у сусідньому таборі мешкає 11-річний хлопчик на ім’я Янукович.

"Що буде коли Янукович зустрінеться із Зеленським? А що може бути? Точно будуть гратися, будуть грати в карти", – жартує мама новонародженого Зеленського.

Брати та сестри Зеленського Дьопйоша Джерело: "24 канал"

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