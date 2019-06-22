Зеленського запросили на ЛГБТ-марш у Києві

Президента України Володимира Зеленського запросили підтримати Марш рівності "КиївПрайд" своєю участю.

Відповідний заклик з'явився у Facebook-спільноті KyivPride. При цьому організатори маршу нагадали про побиття учасників ЛГБТ-події, що сталося на кінопоказі 19 червня в Києві.

Влада, як сказано в повідомленні, "не відреагувала на напади на відвідувачів і відвідувачок "Прайд Хаусу".

"Ми твердо переконані, що публічна нереакція на насильство, яке в нашому випадку є злочинами на ґрунті ненависті, є його легітимізацією. Що неприйнятно в сучасній країні, яка декларує свої цінності як європейські", – йдеться в повідомленні.

Колаж

"Ми переконані, що абсолютна більшість суспільства засуджує насильство і вважає неприйнятним. Тому ми закликаємо вас завтра, 23 червня, приєднатися до Маршу рівності та підтримати ідею безпеки і рівних прав, гарантованих нам, громадянам України, її Конституцією", – звернулися організатори до президента, додавши, що вже публікували відеозапрошення на подію.

Раніше вони заявили, що також направили офіційне запрошення до Адміністрації президента та в його команду.

Нагадаємо, в середу, 19 червня, в Києві на кінопоказі в рамках ЛГБТ-події "КиївПрайд" на учасників напали невідомі в балаклавах. За словами організатора, серед побитих були неповнолітні.

Одним із потерпілих став співробітник "Театру переселенців" і представник фешн-індустрії Олег Родіон Шуригін-Греклов. Йому знадобилася госпіталізація.

потерпілий Олег Київ Оперативний

Проведення маршу "КиївПрайд" в українській столиці заплановано на в неділю, 23 червня.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в київському гей-клубі "Lift" двоє охоронців по-звірячому побили відвідувачів, які нібито заважали їм спати.

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