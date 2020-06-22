Зеленського закликали розібратися з топчиновницею УЗ, яка змушує медиків купувати тести на COVID-19

Виконавча директорка "Центру Охорони Здоров'я" акціонерного товариства "Укрзалізниця" Наталя Білинська змушує лікарів залізничних лікарень купувати тести на COVID-19 власним коштом.

Про це розповів народний депутат партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". За його словами на сайті президента вже опублікована петиція від лікарів із закликом розібратися в ситуації (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Білинська, яка керує системою охорони здоров'я в "Укрзалізниці", де крадуть мільярди, змушує лікарів платити за тести на визначення коронавірусу за свої гроші і ліквідує 8 лікарень системи "Укрзалізниці", – розповів Шуфрич.

Так, в петиції сказано, що Білинська, яка прийшла в ЦОЗ з страхового бізнесу, не має уявлення про систему охорони здоров'я і потреби лікарень. До того ж, за інформацією працівників установ, вон готує лікарні до продажу.

"Нас турбує той факт, що Білинська активно готує 8 лікарень УЗ до продажу. Офіційно це подається, як пошук інвесторів. Однак насправді, за нашими підозрами, лікарні цілком можуть хотіти продати, адже кожна з них розташована на великих земельних ділянках в престижних районах Києва, Львова, Одеси і Харкова", – сказано в петиції.

Автори документа підкреслюють, що в разі продажу лікарень сотні медичних працівників можуть втратити роботу, а пацієнти будуть позбавлені професійної і якісної медичної допомоги.

"Для відомчих лікарень УЗ, всупереч державній політиці, досі не розпочато закупівлю точних тестів для визначення коронавірусної хвороби – ПЛР-тестів. Відповідна програма у випадку з медиками УЗ не реалізується взагалі. Більш того, керівництво ЦОЗ на питання медиків УЗ щодо того, коли нам буде надана можливість проходити це тестування, цинічно заявила, що ми змушені лабораторні обстеження проходити за власні кошти – що ми і робимо, починаючи з першого дня епідемії, незважаючи на невисокі зарплати. Адже іншого способу захистити власні сім'ї від страшної хвороби у нас просто немає", – сказано в петиції.

Автори звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням вжити заходів з протидії тотальному саботажу урядових рішень щодо боротьби з коронавірусом і захисту медиків, який робиться керівництвом ЦОЗ УЗ.