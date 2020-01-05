Ой.

Зеленского спалили на отдыхе в Омане.

Редкая страна для отдыха наших соотечественников. Видно уж очень хотел остаться незамеченным.

Но кто-то таки заметил нашего Владимира Александровича в солнечном Омане. Недалеко кстати от Мальдив.

Глупости.

Вы ошиблись. Не может такого быть. Наш новый президент - патриот. Он сейчас в Буковеле на лыжах катается. И случайные лыжники даже фото выложили, чтоб народ и дальше хавал этот сериал.

А ещё вчера источники в ОП сообщили СМИ, что президент планирует задержаться на украинских горнолыжных склонах ещё неделю.

Владимир Зеленский в Омане

Но и это оказалось враньем.

Зеленский телепортировался инкогнито сюда в Оман прямо из украинских Карпат.

Как сказал президент в своём Новогоднем Обращении:

Какая разница?

Карпаты или Оман.

Лыжи или Оманский залив.

В карпатском срубе или 5* Ritz-Carlton.

Теперь будем его величать

Зе-Инкогнито - титул переходящий от одного президента к другому.

На отдыхе в Буковеле он охотно фотографируется, а об отдыхе в Омане решил никому не говорить и вдруг остаться анонимом.

Знаете.

Нет ничего плохо, что президент отпахавший почти уже год, сначала в президентской гонке, а потом на своём посту поехал отдохнуть в тёплые края.

Но.

Во-первых, зачем опять врать и создавать иллюзию отдыха в Буковеле?

Во-вторых, за тоже самое много лет критикуют Мальдивские отдыхи Порошенко. Типа стыдно отдыхать дорого когда страна нищая. А от Омана до Мальдив всего 2’500 км.

И главное.

Отдыхай где хочешь.

Но не надо всех нас этими фоточками из буковельской лыжни держать за дураков и делать вид, что ты НЕ ТАКОЙ.

Ничему их жизнь не учит.

Или не ври и честно говори, что едешь отдыхать в самую дорогую гостиницу Омана. Или отдыхай реально в Буковеле.

Не будь двуличным.

Не живи публичную жизнь своего простого рубахи-парня в видеоблогах с избирателями, а вторую жизнью - в тайной роскоши, статусности и богатстве.

Двоих твоих предшественников этот путь уже завёл в тупик.

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