Ой.
Зеленского спалили на отдыхе в Омане.
Редкая страна для отдыха наших соотечественников. Видно уж очень хотел остаться незамеченным.
Но кто-то таки заметил нашего Владимира Александровича в солнечном Омане. Недалеко кстати от Мальдив.
Глупости.
Вы ошиблись. Не может такого быть. Наш новый президент - патриот. Он сейчас в Буковеле на лыжах катается. И случайные лыжники даже фото выложили, чтоб народ и дальше хавал этот сериал.
А ещё вчера источники в ОП сообщили СМИ, что президент планирует задержаться на украинских горнолыжных склонах ещё неделю.
Владимир Зеленский в Омане
Но и это оказалось враньем.
Зеленский телепортировался инкогнито сюда в Оман прямо из украинских Карпат.
Как сказал президент в своём Новогоднем Обращении:
Какая разница?
Карпаты или Оман.
Лыжи или Оманский залив.
В карпатском срубе или 5* Ritz-Carlton.
Теперь будем его величать
Зе-Инкогнито - титул переходящий от одного президента к другому.
На отдыхе в Буковеле он охотно фотографируется, а об отдыхе в Омане решил никому не говорить и вдруг остаться анонимом.
Знаете.
Нет ничего плохо, что президент отпахавший почти уже год, сначала в президентской гонке, а потом на своём посту поехал отдохнуть в тёплые края.
Но.
Во-первых, зачем опять врать и создавать иллюзию отдыха в Буковеле?
Во-вторых, за тоже самое много лет критикуют Мальдивские отдыхи Порошенко. Типа стыдно отдыхать дорого когда страна нищая. А от Омана до Мальдив всего 2’500 км.
И главное.
Отдыхай где хочешь.
Но не надо всех нас этими фоточками из буковельской лыжни держать за дураков и делать вид, что ты НЕ ТАКОЙ.
Ничему их жизнь не учит.
Или не ври и честно говори, что едешь отдыхать в самую дорогую гостиницу Омана. Или отдыхай реально в Буковеле.
Не будь двуличным.
Не живи публичную жизнь своего простого рубахи-парня в видеоблогах с избирателями, а вторую жизнью - в тайной роскоши, статусности и богатстве.
Двоих твоих предшественников этот путь уже завёл в тупик.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.