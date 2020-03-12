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12 березня • оновлено в 15:11
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Зеленського сфотографували з головною красунею поліції Києва. Гарячі знімки

3.2т
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Президент України Володимир Зеленський потрапив на фото разом зі співробітницею Нацполіції Людмилою Мілевич, яка раніше прославилася в соцмережах як "найсексуальніша коп Києва".

Це трапилося в Центрі фіксації порушень швидкісного режиму, який глава держави відвідав 12 березня для ознайомився з роботою системи автоматичної відеофіксації перевищення швидкості. Знімки опублікував Офіс президента в Telegram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Це тільки початок. Ми говоримо про відеофіксацію не тільки в Києві і Київській області. Хочемо, щоб вона була на всій території України", – сказав Зеленський.

Зеленського сфотографували з головною красунею поліції Києва

Зеленського сфотографували з головною красунею поліції Києва

t.me/OP_UA

Зазначається, що главі держави продемонстрували електронне робоче місце патрульного поліцейського, який працюватиме із системою автоматичної фіксації.

Зеленського сфотографували з головною красунею поліції Києва

t.me/OP_UA

Після Зеленський подякував співробітникам Нацполіції за демонстрацію проєкту і загалом введення системи відеофіксації.

А в кінці він радо сфотографувався разом із поліцейськими. Примітно, що поряд із ним, зокрема по праву руку президента, стала саме Людмила Мілевич.

Зеленського сфотографували з головною красунею поліції Києва

t.me/OP_UA

Пропонуємо читачам подивитися й інші пікантні фото "найсексуальнішої поліцейської Києва":

Найсексуальніша коп Києва роздяглася для пікантної фотосесії

Найсексуальніша коп Києва роздяглася для пікантної фотосесії

Instagram Людмили Мілевич

Найсексуальніша коп Києва роздяглася для пікантної фотосесії

Найсексуальніша коп Києва роздяглася для пікантної фотосесії

Instagram Людмили Мілевич

Найсексуальніша коп Києва роздяглася для пікантної фотосесії

Найсексуальніша коп Києва роздяглася для пікантної фотосесії

Instagram Людмили Мілевич

Найсексуальніша коп Києва роздяглася для пікантної фотосесії

Найсексуальніша коп Києва роздяглася для пікантної фотосесії

Instagram Людмили Мілевич

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося фото президента Володимира Зеленського разом із його прессекретаркою Юлією Мендель, яке викликало бурхливу реакцію користувачів.

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Автор
Марина Ліснічук
Особи
Людмила Мілевич Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
президент фотографии Національна поліція України
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Коментарі
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
до копа нема питань є питання до гаранта на носі епідемія, на сході війна, на біржі гривня летить в тар тарари, спікер боїться спілкуватися з пресою (спілкується через соцмережі) тобі мало менндель?- тобі, що нема чим зайнятися?
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Гоша Злой
Гоша Злой
и это красуня?) не смешите))
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Какой президент такие и копы, фиглярство одно
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