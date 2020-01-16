"Тільки згадали чи байдуже?" Зеленського розкритикували через пізній пост про "кіборгів"

У День пам'яті захисників Донецького аеропорту 16 січня президент Володимир Зеленський нагадав про подвиг більше 200 кіборгів, які ціною власного життя захистили Україну.

На своїй сторінці у Facebook глава країни написав: "У незламності, хоробрості, героїзму і надлюдських зусиль українського воїнства є ім'я – "кіборги".

"Ви – живі та полеглі – справжні легенди і найкращий приклад для тих, хто коли-небудь боронитиме Україну", – звернувся до героїв він.

День пам'яті захисників Донецького аеропорту Колаж

Зеленський підкреслив, що захисники ДАП "встояли там, де не витримав бетон". "І навіть ворог визнав вашу незламність", – написав президент.

"Дві сотні "кіборгів" заплатили життям за свій подвиг і за те, щоб довести: ми не віддамо жодного клаптика української землі. Герої не вмирають!" – сказано в повідомленні Зеленського.

Додамо, пости про День пам'яті в акаунтах Зеленського в соцмережах з'явилися близько 17:25 16 січня. Деякі коментатори розкритикували президента за це.

"Зранку такі співчутливі пости публікуйте! Ледарі... Що ж це ви тільки згадали про важливу дату? Чи вам не важливо?" – написала одна з користувачок Facebook.

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, серед "кіборгів" були: 3-й окремий полк ССО, 72-га ОМБр, бійці Добровольчого Українського Корпусу та добровольчого батальйону "ОУН", підрозділи 81-ї десантно-штурмової, 95-ї та 79-ї аеромобільних бригад і 74-го розвідувального батальйону, частини третього батальйону 80-ї повітряно-штурмової бригади.

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