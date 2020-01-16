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16 січня • оновлено в 18:52
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"Тільки згадали чи байдуже?" Зеленського розкритикували через пізній пост про "кіборгів"

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У День пам'яті захисників Донецького аеропорту 16 січня президент Володимир Зеленський нагадав про подвиг більше 200 кіборгів, які ціною власного життя захистили Україну.

На своїй сторінці у Facebook глава країни написав: "У незламності, хоробрості, героїзму і надлюдських зусиль українського воїнства є ім'я – "кіборги".

"Ви – живі та полеглі – справжні легенди і найкращий приклад для тих, хто коли-небудь боронитиме Україну", – звернувся до героїв він.

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Так їх прозвали російські окупанти: в Україні відзначають День пам'яті "кіборгів"

День пам'яті захисників Донецького аеропорту

День пам'яті захисників Донецького аеропорту

Колаж

Зеленський підкреслив, що захисники ДАП "встояли там, де не витримав бетон". "І навіть ворог визнав вашу незламність", – написав президент.

"Дві сотні "кіборгів" заплатили життям за свій подвиг і за те, щоб довести: ми не віддамо жодного клаптика української землі. Герої не вмирають!" – сказано в повідомленні Зеленського.

Додамо, пости про День пам'яті в акаунтах Зеленського в соцмережах з'явилися близько 17:25 16 січня. Деякі коментатори розкритикували президента за це.

"Зранку такі співчутливі пости публікуйте! Ледарі... Що ж це ви тільки згадали про важливу дату? Чи вам не важливо?" – написала одна з користувачок Facebook.

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, серед "кіборгів" були: 3-й окремий полк ССО, 72-га ОМБр, бійці Добровольчого Українського Корпусу та добровольчого батальйону "ОУН", підрозділи 81-ї десантно-штурмової, 95-ї та 79-ї аеромобільних бригад і 74-го розвідувального батальйону, частини третього батальйону 80-ї повітряно-штурмової бригади.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Бої за Донецький аеропорт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
політика соцмережі киборгі
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Сейчас наползут порохоботы и начнут квакать "а шо от етой зелёной какашки ещё ждать"
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Питон Каа
Питон Каа
Так ведь этих самых "киборгов" вышвырнули из ДАПа..., они его позорно сдали...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Питон Каа, это не имеет значения. Киборги сдали ДАП, мокряки сдали свои корыта и сдались сами, всушники драпали с Донбасса, а многие даже за российскую границу драпанули, где их помыли, накормили, перевязали и назад отправили, котлы опять же у них в подвиги и перемоги записаны. Других героев у них нет, шо маемо - то маемо
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