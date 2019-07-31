"Спецназ Путіна у Києві": чим небезпечне авіасполучення з РФ

В Україні активізувалася тема відновлення авіасполучення з Росією.

На сайті президента Володимира Заленського з'явилася петиція з відповідним проханням, а в РФ навіть заявили про готовність вести переговори про скасування заборон.

Чи варто відкривати повітряний простір – читайте на OBOZREVATEL.

У РФ готові до переговорів?

На сайті президента України 25 липня з'явилася петиція з проханням відновити авіасполучення з Росією. Автор стверджує, що це необхідно звичайним українцям, які через заборону не можуть побачитися з рідними. Станом на 31 липня її підписали всього 654 особи з 25 тис. необхідних.

Від представників української влади офіційної реакції на зареєстровану петицію поки не було, але з боку РФ з'явилися одразу дві.

Так, глава Росавіації Олександр Нерадько заявив, що Росія хоче провести переговори з Україною про відновлення авіасполучення між країнами. За його словами, це нібито відповідає інтересам громадян двох країн.

"Ми завжди були готові і зараз підтверджую готовність до проведення повноформатних переговорів із авіаційною адміністрацією України з усіх питань, які стосуються повітряного сполучення", – заявив він.

Водночас додав, що зараз переговори не ведуться.

Не змовчали і представники так званої кримської влади, які заявили, що "для громадян України курорти Криму є найбільш затребуваними". А сам анексований півострів є "гостинним регіоном".

Росія може влаштувати провокації

Народний депутат 8-го скликання від фракції "Народний фронт" Юрій Береза ​​стверджує, що заборона на польоти була введена не для покарання громадян України або Росії, а саме як інструмент економічного тиску на РФ.

Літак у небі Ілюстрація

"Я б розглядав це не як покарання громадян, а як покарання, насамперед, російських авіакомпаній – вони не можуть отримувати прибуток. Це вимушений санкційний крок, щоб обезкрилити і зупинити російський авіапром", – сказав політик у коментарі OBOZREVATEL.

Крім цього, такий захід передусім спрямований для посилення безпеки України та її громадян.

"Всі пам'ятають збитий малайзійський Boeing у липні 2014 року, так от, згідно з проведеним розслідуваннями, є всі підстави вважати, що збити хотіли саме російський літак із громадянами РФ для ескалації війни на Донбасі. І я не виключаю можливості, що Росія знову може вдатися до провокацій, і шантажувати Україну можливими смертями з боку як українців, так і росіян", – зазначив він.

Нардеп 9-го скликання від партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв вважає, що про жодне відновлення авіасполучення між Україною і Росією й мови бути не може.

"Тому, хто хоче відновити авіасполучення із РФ, я хочу порекомендувати вивчити те, що відбувалося в Чехословаччині під час революції 60-х років, коли там висадився військовий спецназ РФ. Це пряма і серйозна загроза Україні, коли під виглядом цивільної авіації в столиці зможуть висадитися військові спецпідрозділи РФ", – пояснив він у коментарі OBOZREVATEL.

Із залізничним сполученням трохи складніше, каже нардеп, тому що Україна пов'язана європейськими угодами щодо транзитного сполучення, але в той же час значної небезпеки з боку курсування поїздів між РФ і Україною Ар'єв не бачить.

"Із залізничним сполученням простіше, тому що пасажирів у поїздах можна проконтролювати, тоді як авіасполучення можна проконтролювати тільки на етапі вильоту, тобто на території іншої держави", – сказав політик.

Історія заборони

16 вересня 2015 року тодішній президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", під які підпала низка російських авіакомпаній, зокрема й найбільша – "Аерофлот".

Літак "Аерофлот" ТАСС

Загалом Україна ввела санкції проти 29 російських авіакомпаній, 27 із яких незаконно здійснювали польоти до Криму, а дві компанії – українські, були незаконно націоналізовані на півострові.

У відповідь на обмеження Росавіація ввела заборону на використання російського повітряного простору українськими авіалініями з 25 жовтня 2015 року. На що в Кабінеті міністрів під керівництвом Арсенія Яценюка здійснили дзеркальні заходи й закрили авіаційний простір України для всіх російських авіакомпаній – теж із 25 жовтня.

Крім того, причиною послужило значне загострення військової та зовнішньополітичної ситуації на Донбасі, і небезпека того, що Росія може використовувати авіапростір України для провокацій.

Пізніше неодноразово виникала ідея про закриття залізничного сполучення між Україною і Росією, а український міністр інфраструктури Володимир Омелян у серпні 2018 року заявив, що його відомство розглядає варіант подібної заборони. Однак ідею в життя так і не втілили.

Поїзд "Київ – Москва"

Чергова заборона на авіаперевезення була накладена з боку України від 3 квітня 2019 року. Кабінет міністрів підтримав пропозицію Міністерства внутрішніх справ про заборону нерегулярного авіасполучення між Україною і РФ після візиту одіозного нардепа "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка і кума голови Кремля Віктора Медведчука до РФ.

Винятком є польоти, необхідні для забезпечення дій місій міжнародних організацій, ООН, ОБСЄ і Червоного Хреста.

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