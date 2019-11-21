"Вимагай аналізи!" Українці дали Зеленському пораду щодо зустрічі з Путіним. Фотофакт

У четвер, 21 листопада, на Віче "Ми маємо Гідність!", яке в центрі Києва приурочили до Дня гідності і свободи, принесли плакат із жартом про зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Росії Володимиром Путіним.

Підтверджувальне фото банера опублікувало в Telegram-каналі видання "Букви" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Володю, зустрічаєшся з Путіним? Вимагай стадіон і аналізи", – написано на плакаті.

Зеленського потролили перед зустріччю з Путіним

Так українському президенту нагадали його передвиборну гонку з попередником Петром Порошенком. Спочатку Зеленський зажадав від опонента разом здати кров на алкоголь і наркотики. За обстеженням із посмішкою спостерігала вся країна.

Далі тоді ще кандидат у президенти захотів провести дебати на стадіоні "Олімпійський". "Стадіон, так стадіон", – відповів йому Порошенко, погодившись на цю ідею.

Українці дали Зеленському пораду щодо зустрічі з Путіним

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Зеленського і Путіна відбудеться 9 грудня в Парижі в рамках саміту "нормандського формату".

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