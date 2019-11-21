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22 листопада • оновлено в 00:13
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"Вимагай аналізи!" Українці дали Зеленському пораду щодо зустрічі з Путіним. Фотофакт

2.8т
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У четвер, 21 листопада, на Віче "Ми маємо Гідність!", яке в центрі Києва приурочили до Дня гідності і свободи, принесли плакат із жартом про зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Росії Володимиром Путіним.

Підтверджувальне фото банера опублікувало в Telegram-каналі видання "Букви" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Володю, зустрічаєшся з Путіним? Вимагай стадіон і аналізи", – написано на плакаті.

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Зеленського потролили перед зустріччю з Путіним

Зеленського потролили перед зустріччю з Путіним

Так українському президенту нагадали його передвиборну гонку з попередником Петром Порошенком. Спочатку Зеленський зажадав від опонента разом здати кров на алкоголь і наркотики. За обстеженням із посмішкою спостерігала вся країна.

Далі тоді ще кандидат у президенти захотів провести дебати на стадіоні "Олімпійський". "Стадіон, так стадіон", – відповів йому Порошенко, погодившись на цю ідею.

Українці дали Зеленському пораду щодо зустрічі з Путіним

Українці дали Зеленському пораду щодо зустрічі з Путіним

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Зеленського і Путіна відбудеться 9 грудня в Парижі в рамках саміту "нормандського формату".

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Да, я тоже думаю, что Путин выиграет выборы вна Украине даже у Зеленского! Путин - Бог украинцев!
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4
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
зеля плохо кончит
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Что вообще Зеленский может требовать от Путина? Разве что просить нижайше и челом бить
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