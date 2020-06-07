Зеленського попросили захистити українців від масового чіпування за допомогою 5G

Президента України Володимира Зеленського просять законодавчо заборонити чіпування громадян.

Відповідна петиція зареєстрована 5 червня на сайті президента.

Зеленського просять законодавчо заборонити чіпування людей

"Законодавчо заборонити чіпування людей шляхом вживлення чіпа в тіло", – йдеться в ній.

Петиція зібрала вже 220 голосів з необхідних 25 000. Збір підписів триватиме ще 90 днів.

Скрін сайту президента України

Як писав OBOZREVATEL, пропагандистська теорія про "чіпування" і коронавірус є дуже популярною в Росії. За неї виступають навіть відомі публічні особи. Наприклад, раніше про це говорив режисер Микита Михалков. За його словами, засновник американської компанії Microsoft Білл Гейтс під виглядом ліків від коронавірусу нібито планує імплантувати мільярдам людей чіпи, щоб їх контролювати.

Посилаючись на цю теорію, Синод Православної церкви Молдови Московського патріархату заявив, що Гейтс використовує вакцини "щоб контролювати людей за допомогою технологій 5G".

Сам Білл Гейтс спростував конспірологічні теорії про те, що вакцина від COVID-19 нібито буде використовуватися для масового чіпування. Він підкреслив, що "всі ці плітки і антинаукові вислови" призводять до розпалювання ворожнечі між людьми.