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Ірина Геращенко
Ірина Геращенко
Народний депутат України Всі статті автора

Зеленського не інформують? Перемир’я не тривало жодного дня!

1.6т Читати матеріал російською

Президент Зеленський закликає пришвидшити зустріч в нормандському форматі і стверджує, що перемир‘я тривало 17 днів. Сподіваюся, в Офісі президента його помічники і прес-служба, а також наші військові регулярно і достовірно інформують Верховного головнокомандуючого про ситуацію на фронті. Перемир’я не тривало і дня, на жаль. Не з вини України.

З 21 липня було поранено більше десятка наших військових. У фронтових зведеннях ЗАВЖДИ фіксують бойові втрати, до яких належать і поранені: 200 - загиблі, 300 - поранені. Й дай Бог всім пораненим хлопцям повного одужання.

Правда в тому, що під час ВСІХ оголошень режиму тиші інтенсивність обстрілів спадала і кількість вбитих і поранених зменшувалася. І всі попередні рази, й цього “перемир’я”.

Зеленського не інформують? Перемир’я не тривало жодного дня!

Правда в тому, що російські окупаційні війська і їх маріонетки - бойовики жодного разу не дотримувалися перемир‘я, а їх в мінському процесі оголошували 20 за ці роки. Правда в тому, що Україна і часів президента Порошенка, і зараз, за часів президента Зеленського - прагнула й прагне миру, але РФ не зробила жодної поступки для врегулювання конфлікту. Правда в тому, що нова влада, на жаль, й на виборчій кампанії і потім в своїй риториці і діях намагалася весь цей час зробити вигляд, що це команда Порошенка щось не те робила, не так воювала, не так виконувала угоди, не так вела переговори, не так будували міст в Станиці, не так звільняла заручників, намагаючись підсвідомо перекласти відповідальність з РФ на нас.

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Правда в тому, що наша команда весь цей час була відвертою з суспільством щодо війни. Ми говорили правду: ключі від тюрм з політв’язнями в руках Путіна, мир - в руках у Путіна. Ми ж маємо воювати за нашу перемогу над агресором. Й це потребує величезної консолідації суспільства і єдності. Й чесної, точної лексики - всього, що стосується війни, агресора, окупації. Точних дефініцій точних оцінок - і влади, і опозиції. Перемир‘я не дотримувалося бойовиками, але правда в тому, що сьогодні є перші вбиті наші воїни за ці 17 днів. І від цього дуже болить. І зустріч в нормандському форматі варто збирати, особливо напередодні 5ї річниці мінських угод, провалених Путіним. Але важливо, щоб вона була результативна. Щоб Путін віддав нарешті наших заручників і щоб його війська пішли геть з України.

Р.S. Боротьба за Україну проти окупанта - це тема, яка має об‘єднувати всі політичні сили. Ворог - в Кремлі. Для мене це аксіома.

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Автор
Ірина Геращенко Ірина Геращенко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі війна
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Петро Порошенко
Місце
Україна
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Росія Росія - країна-агресор Новини Росії ДНР Новини ДНР Новини ЛНР Новини Донбасу Донбас
Джерело
Джерело: Facebook Ірини Геращенко
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