Зеленського назвали політиком року, – Мендель

Таша Адамович
Таша Адамович
Суспільство
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Зеленський та Мендель

Прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що президента Володимира Зеленського визнано політиком 2020 року.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. У своєму твердженні Мендель спиралася на результати соцопитування Центру Разумкова "Україна-2020: невиправдані очікування, неочікувані виклики. Підсумки року у дзеркалі громадської думки (грудень 2020 р.)".

Згідно з даними дослідження, політиком 2020 року Зеленського назвали 20% респондентів (наприкінці 2019-го цей показник складав 46%). Водночас "розчаруванням року" чинного президента України вважають 42% опитаних.

"Час підбивати підсумки й в плані суспільної думки. Політиком 2020 року визнано президента України Володимира Зеленського. Другий рік поспіль. До того ж у цьому плані президент Володимир Зеленський відірвався настільки попереду, що має вдвічі більше підтримки, ніж другий політик за ним, і вчетверо – ніж третій", – наголосила вона.

Прессекретарка відзначила й те, що рівень розчарування серед українців також зріс.

"Доля лідера – брати відповідальність і рухати вперед країну, попри критику та зниження рейтингів. І Володимир Олександрович формує нові ціннісні смисли для України, відкидаючи спрощені формулювання української ідентичності, які намагалися створити попередні президенти", – наголосила вона.

На думку Мендель, президент "бачить і розуміє усе розмаїття, складність, суперечливість, багатозначність, строкатість українського суспільства".

Публікація Мендель у соцмережі

Згідно з даними вказаного соцопитування, крім Зеленського, 10% опитаних назвали політиком року Петра Порошенка, 5% – Юрія Бойка, 4% – Віктора Медведчука, 3% – Дмитра Разумкова, 3% – Юлію Тимошенко, 2% – Віталія Кличка, 2% – Володимира Гройсмана, 1% – Ігоря Смешка, 1% – Анатолія Шарія.

36,5% опитаних не змогли назвати жодного політика (у 2019 році – 24%).

"Розчаруванням 2020 року" 10% вважають Порошенка, по 2% – Медведчука, Дениса Шмигаля, Юлію Тимошенко, Олега Ляшка, Олексія Гончарука, 1% Святослава Вакарчука.

Про розчарування усіма політиками заявили 5% респондентів, 17% не змогли назвати жодного.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що згідно з дослідженням Центру Разумкова Вищому антикорупційному суду не довіряє 70% опитаних, а повністю довіряє лише 2%.

Зовсім не довіряють ВАКС 41,1% опитаних, скоріше не довіряють – 29,2%, уточнюється в дослідженні.

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