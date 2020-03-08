Президент України Володимир Зеленський привітав українок з Міжнародним жіночим днем і зізнався їм у коханні.

На сторінці в Facebook глава держави згадав про своє дитинство, коли 8 березня "чоловіки дарували жінкам квіти і говорили про те, як своєю любов'ю, красою і турботою вони надихають "сильну стать" на подвиги".

"Але насправді жінки і самі здійснюють подвиги. Кожен день. Вони захищають Батьківщину, вчать дітей, лікують і рятують життя, керують компаніями, роблять наукові відкриття і створюють мистецтво. Примудряються поєднувати роботу, сім'ю, друзів, відпочинок, спорт, саморозвиток, благодійність і ще пам'ятають, де ми, чоловіки, поклали свої речі", – написав Зеленський.

Закінчив своє привітання президент словами: "Ми готові допомагати вам у всьому, щоб ви могли стати тими, ким бажає ваша душа. Адже ми любимо. З Міжнародним жіночим днем! Нехай всі ваші мрії збуваються".

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