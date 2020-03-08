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8 березня • оновлено в 12:58
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/ Суспільство

Зеленський зворушливо привітав жінок з 8 березня

1.6т
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Президент України Володимир Зеленський привітав українок з Міжнародним жіночим днем і зізнався їм у коханні.

На сторінці в Facebook глава держави згадав про своє дитинство, коли 8 березня "чоловіки дарували жінкам квіти і говорили про те, як своєю любов'ю, красою і турботою вони надихають "сильну стать" на подвиги".

"Але насправді жінки і самі здійснюють подвиги. Кожен день. Вони захищають Батьківщину, вчать дітей, лікують і рятують життя, керують компаніями, роблять наукові відкриття і створюють мистецтво. Примудряються поєднувати роботу, сім'ю, друзів, відпочинок, спорт, саморозвиток, благодійність і ще пам'ятають, де ми, чоловіки, поклали свої речі", – написав Зеленський.

Закінчив своє привітання президент словами: "Ми готові допомагати вам у всьому, щоб ви могли стати тими, ким бажає ваша душа. Адже ми любимо. З Міжнародним жіночим днем! Нехай всі ваші мрії збуваються".

Раніше OBOZREVATEL зібрав цікаві факти про заборони і обмеження для жінок в різних країнах світу. Як виявилося, навіть в розвинених і відносно заможних державах є достатньо цілком законних обмежень для жінок.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Зе позволяет себе сексизм и нарушение равенства полов - мужчин он не поздравлял с международным днём отца. Он не должен был поздравлять женщин т к это подчеркивает их пол. Где феминистки?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В сети высмеяли зеленского как Путина или нет?
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