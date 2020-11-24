Зеленський звільнив главу Хмельницької ОДА та знайшов йому заміну

Таша Адамович Суспільство 14:02, 24.11.2020 Оновлено: 14:50, 24.11.2020

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади глави Хмельницької облдержадміністрації Дмитра Габінета.

Відповідний указ №510/2020 оприлюднила пресслужба очільника держави 24 листопада. Звільнення відбулося згідно з поданою заявою посадовця, говориться в документі.

Указ про звільнення Габінета
president.gov.ua

Указом №511/2020 від цієї ж дати виконання обов’язків голови Хмельницької ОДА тимчасово покладено на першого заступника Габінета Романа Примуша.

Указ про призначення Примуша
president.gov.ua

На недавніх місцевих виборах "Слуга народу" в Хмельницькій області зайняла провідні позиції, тож причина звільнення Габінета Зеленським полягає точно не в низьких рейтингах пропрезидентської партії.

Що відомо про Романа Примуша

Народився 18 вересня 1985 року.

Має вищу освіту: 2008-му році закінчив Хмельницький університет управління та права, у 2010-му – магістратуру Хмельницького університету управління та права (правознавство, юрист).

Присягу держслужбовця склав 16 березня 2010 року.

Працював у Хмельницькому обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України на різних посадах.

У 2019-2020 рр. був директором Агенції регіонального розвитку.

З 9-го січня 2020-го обіймав посаду першого заступника голови ОДА.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Зеленський призначив Василя Хому новим очільником Сумської ОДА. 54-річний Хома – колишній "афганець". За фахом – юрист. Був заступником голів Харківської ОДА – спочатку Михайла Добкіна, потім Ігоря Балути. З 2010 року очолював апарат облдержадміністрації, обіймав посаду заступника глави харківського осередку "Партії регіонів". Звільнився 2014 року. Є кінцевим бенефіціарієм ТОВ "Харківський обласний оптовий ринок сільськогосподарської продукції".

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