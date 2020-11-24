Зеленський звільнив главу Хмельницької ОДА та знайшов йому заміну
Дмитро Габінет очолював облдержадміністрацію з 21 листопада 2019 року
Пішов з посади за власним бажанням
Його обов’язки тимчасово виконуватиме перший заступник
Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади глави Хмельницької облдержадміністрації Дмитра Габінета.
Відповідний указ №510/2020 оприлюднила пресслужба очільника держави 24 листопада. Звільнення відбулося згідно з поданою заявою посадовця, говориться в документі.
Указом №511/2020 від цієї ж дати виконання обов’язків голови Хмельницької ОДА тимчасово покладено на першого заступника Габінета Романа Примуша.
На недавніх місцевих виборах "Слуга народу" в Хмельницькій області зайняла провідні позиції, тож причина звільнення Габінета Зеленським полягає точно не в низьких рейтингах пропрезидентської партії.Що відомо про Романа Примуша
Народився 18 вересня 1985 року.
Має вищу освіту: 2008-му році закінчив Хмельницький університет управління та права, у 2010-му – магістратуру Хмельницького університету управління та права (правознавство, юрист).
Присягу держслужбовця склав 16 березня 2010 року.
Працював у Хмельницькому обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України на різних посадах.
У 2019-2020 рр. був директором Агенції регіонального розвитку.
З 9-го січня 2020-го обіймав посаду першого заступника голови ОДА.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Зеленський призначив Василя Хому новим очільником Сумської ОДА. 54-річний Хома – колишній "афганець". За фахом – юрист. Був заступником голів Харківської ОДА – спочатку Михайла Добкіна, потім Ігоря Балути. З 2010 року очолював апарат облдержадміністрації, обіймав посаду заступника глави харківського осередку "Партії регіонів". Звільнився 2014 року. Є кінцевим бенефіціарієм ТОВ "Харківський обласний оптовий ринок сільськогосподарської продукції".