Зеленський звільнив "фанатку" російських соцмереж Сляднєву з СВР
Зеленський звільнив Катерину Сляднєву з СВР
Президент України Володимир Зеленський звільнив двох заступників голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗР).
Відповідні укази були оприлюднені на сайті президента. Указом №247/2020 з посади звільнили Сляднєву Катерину Анатоліївну.
"Звільнити Трегубенко Сергія Семеновічка з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України", – сказано в указі №250/2020.
Указ президента про звільнення Сляднєвої (Офіційне інтернет-представництво президента України)
Раніше OBOZREVATEL повідомляв:
Новопризначена заступник глави зовнішньої розвідки Катерина Сляднєва активно користується своїми акаунтами в заборонених російських соцмережах "Однокласники" і "ВКонтакте".
Катерина Сляднєва на своїх сторінках в російських соцмережах входить до груп знайомств з іноземцями, а також до співтовариства "Комунізм – це модно".