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Зеленський звільнив "фанатку" російських соцмереж Сляднєву з СВР

Суспільство
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Зеленський звільнив Катерину Сляднєву з СВР

Зеленський звільнив Катерину Сляднєву з СВР

Президент України Володимир Зеленський звільнив двох заступників голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗР).

Відповідні укази були оприлюднені на сайті президента. Указом №247/2020 з посади звільнили Сляднєву Катерину Анатоліївну.

"Звільнити Трегубенко Сергія Семеновічка з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України", – сказано в указі №250/2020.

Указ президента про звільнення Сляднєвої

Указ президента про звільнення Сляднєвої (Офіційне інтернет-представництво президента України)

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  1. /Суспільство