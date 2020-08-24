Зеленський звертається до українців у День Незалежності: онлайн-трансляція

Президент України Володимир Зеленський бере участь у заходах до 29-ї річниці незалежності України.

На Софійській площі 24 серпня глава держави виступив з мова до співгромадян. Він закликав вшанувати пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання.

Перш за все у своєму виступі Зеленський зробив акцент на тому, що на Донбасі вже 29 днів триває перемир'я.

"Сьогодні, в 29 день перемир'я і незалежності, ми все просимо у Бога тільки про одне: нехай дні стануть місяцями, а місяці – роками і тисячоліттями", – сказав він.

Також глава держави відзначив заслугу медиків в боротьбі з коронавірусом, назвавши їх супергероями.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 24 серпня, українці відзначають 29-ту річницю незалежності. Саме в цей день в 1991 році Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України.

З нагоди головного державного свята сьогодні пройдуть молебні за Україну та український народ. У Києві та інших містах проведуть церемонії покладання квітів до пам'ятників та місць поховань українських борців за незалежність, героїв Небесної сотні, а також військових, загиблих на Донбасі. При цьому святкування пройдуть з урахуванням протиепідемічних вимог.

Також OBOZREVATEL зібрав кілька цікавих фактів про День Незалежності і розповів про головні традиції свята.