Зеленський звертається до українців у День Незалежності: онлайн-трансляція

Президент України Володимир Зеленський бере участь у заходах до 29-ї річниці незалежності України.

На Софійській площі 24 серпня глава держави виступив з мова до співгромадян. Він закликав вшанувати пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання.

Оновлюється ...

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 24 серпня, українці відзначають 29-ту річницю незалежності. Саме в цей день в 1991 році Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України.

З нагоди головного державного свята сьогодні пройдуть молебні за Україну та український народ. У Києві та інших містах проведуть церемонії покладання квітів до пам'ятників та місць поховань українських борців за незалежність, героїв Небесної сотні, а також військових, загиблих на Донбасі. При цьому святкування пройдуть з урахуванням протиепідемічних вимог.

Також OBOZREVATEL зібрав кілька цікавих фактів про День Незалежності і розповів про головні традиції свята.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся