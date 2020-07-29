Зеленський звернувся до українських воїнів із привітанням

Президент України Володимир Зеленський 29 липня привітав українських воїнів із Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Він подякував їм за гідне виконання своєї місії з захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України. Вітання опублікували на сторінці президента в Telegram.

"Сили спеціальних операцій по праву називають військовою елітою України, адже вони професійно виконують найскладніші та найнебезпечніші бойові завдання. Воїни-спецпризначенці завжди дотримуються свого кредо – перевага якості над кількістю.

Я вітаю воїнів-спецпризначенців і ветеранів підрозділу з професійним святом – Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Про ваші подвиги не говорять відкрито, а ваші обличчя завжди залишаються прихованими, проте ми всі впевнені у високому рівні вашої підготовки, загартованості, незламності духу, сміливості та рішучості.

Слава Силам спеціальних операцій Збройних сил України!

Слава Україні!" – написав президент.

Вітання Володимира Зеленського Офіційний канал президента України в Telegram

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