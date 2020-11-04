Зеленський на зустрічі з Марківим: ви – приклад для багатьох

Таша Адамович Суспільство 17:03, 4.11.2020 Оновлено: 17:10, 4.11.2020

Одразу після прибуття на батьківщину нацгвардієць Віталій Марків зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента. Також у зустрічі взяли участь дружина Марківа Діана та глава ОПУ Андрій Єрмак.

Найперше президент поцікавився самопочуттям нацгвардійця та подробицями перебування в італійській в’язниці.

"Ви молодець. Я вас вітаю, дуже приємно зустрітися. Я вважаю, що це справді спільна перемога, і перш за все – перемога України на міжнародному рівні. Круто, що в нас такі бійці. Усе, що було в наших силах, ми робили", – сказав очільник держави.

У відповідь Марків подякував Головнокомандувачу за підтримку його не тільки як громадянина України, але й військовослужбовця.

Нацгвардієць розповів, що дуже задоволений рішенням апеляційного суду міста Мілана. Він додав, що в ув’язненні багато писав і читав, а особливо вивчав історію України.

"Кожен малюнок, кожен лист, який мені надіслали, я зберіг і привіз із собою. Це рішення – перемога всієї команди, а насамперед – правди та справедливості", – наголосив Марків.

Президент також оцінив силу духу українського військового.

"У вас високі моральні якості, і я радий, що в нас на службі є такі військовослужбовці. Ви – приклад для багатьох", – наголосив Зеленський.

Зустріч Зеленського та Марківа в ОПУ
president.gov.ua
Зустріч Зеленського та Марківа в ОПУ
president.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Марків має намір притягти до відповідальності винних у його незаконному ув'язненні, яке тривало понад три роки. Він наголосив, що, окрім безпідставного звинувачення, також зазнав приниження як людина та воїн.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Турецькі бiйцi ММА врятували поліцейського під час теракту у Відні. Відео

Марків повертається в Україну: фото з літака

Марків вийшов на волю з прапором України: перші фото і слова нацгвардійця

Встановлено особи 15 російських військових, які захоплювали Крим. Фото

Марків продовжить службу в Нацгвардії: у МВС розповіли про гучну перемогу в суді Італії