Зеленський на зустрічі з Марківим: ви – приклад для багатьох

Одразу після прибуття на батьківщину нацгвардієць Віталій Марків зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента. Також у зустрічі взяли участь дружина Марківа Діана та глава ОПУ Андрій Єрмак.

Найперше президент поцікавився самопочуттям нацгвардійця та подробицями перебування в італійській в’язниці.

"Ви молодець. Я вас вітаю, дуже приємно зустрітися. Я вважаю, що це справді спільна перемога, і перш за все – перемога України на міжнародному рівні. Круто, що в нас такі бійці. Усе, що було в наших силах, ми робили", – сказав очільник держави.

У відповідь Марків подякував Головнокомандувачу за підтримку його не тільки як громадянина України, але й військовослужбовця.

Нацгвардієць розповів, що дуже задоволений рішенням апеляційного суду міста Мілана. Він додав, що в ув’язненні багато писав і читав, а особливо вивчав історію України.

"Кожен малюнок, кожен лист, який мені надіслали, я зберіг і привіз із собою. Це рішення – перемога всієї команди, а насамперед – правди та справедливості", – наголосив Марків.

Президент також оцінив силу духу українського військового.

"У вас високі моральні якості, і я радий, що в нас на службі є такі військовослужбовці. Ви – приклад для багатьох", – наголосив Зеленський.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Марків має намір притягти до відповідальності винних у його незаконному ув'язненні, яке тривало понад три роки. Він наголосив, що, окрім безпідставного звинувачення, також зазнав приниження як людина та воїн.