Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

Світлана Гудкова
Світлана Гудкова
Журналіст Всі статті автора

Зеленський зустрінеться з Путіним і Трампом: чого очікувати Україні

447 Читати матеріал російською

У вересні цього року українського президента Володимира Зеленського очікують дві ключові зустрічі – із главою Білого дому Дональдом Трампом і президентом РФ Володимиром Путіним на зустрічі глав "нормандського формату", спільно з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Офіційно жодних конкретних дат і місць проведення зустрічей не вказується, але сторони сходяться до того, що провести переговори треба якомога швидше. Що ж обговорюватимуть лідери світових країн і яка доля чекає на Україну – читайте в OBOZREVATEL.

Головне:

  • Першою країною, де президенти зможуть особисто зустрітися одне з одним, виявилася Польща, куди український і американський лідери планують здійснити візити з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни 1 вересня.

  • Другою локацією є Нью-Йорк, де 17 вересня відбудеться відкриття чергової сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Новини
"Нормандський формат" – пастка для України: Портников пояснив, що готує Путін

Зустріч Зеленського і Путіна

Ще будучи кандидатом у президенти України навесні 2019 року Володимир Зеленський висловлював ідею про прямі переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, чим викликав на себе шквал критики з боку політиків, активістів та української громадськості.

Мабуть, це вплинуло на подальші заяви вже обраного президента України, коли 8 липня Зеленський знову побажав поспілкуватися із главою Кремля у Мінську, але вже в компанії глав країн-членів "нормандського формату" та за участі США і Великобританії.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Звісно, з цього задуму теж нічого не вийшло. Як і очікувалося, в Росії відзначили той факт, що проведення переговорів спільно з Дональдом Трампом і ще на той час британським прем'єр-міністром Терезою Мей є абсолютно новим форматом, і обіцяли розглянути цю ініціативу. Втім, більше жодних розмов на цю тему не було.

Новини
Трамп може приєднатися до нормандської четвірки: коментар експерта

По телефону Зеленський і Путін уже поспілкувалися двічі, вперше президентам вдалося поговорити у телефонному режимі через три дні, 11 липня. Про що розмовляли глави держав, пишуть небагато, з пріоритетного – врегулювання ситуації на Донбасі та обмін полоненими.

Друга, скандальна розмова відбулася 7 серпня, наступного дня після обстрілу проросійськими бойовиками позицій сил ЗСУ, внаслідок яких загинуло 4 українських військових. Зеленський сам ініціював телефонну розмову з Путіним, в ході якої український глава попросив свого російського колегу "вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивства наших людей". Саме ця фраза обурила українців, адже таким чином Зеленський визнав, що в українсько-російському конфлікті, виявляється, є ще й третя сторона.

Весь цей час неодноразово виникало питання зустрічі "нормандської четвірки", про що Зеленський і Путін двічі говорили по телефону. Однак російська сторона заявляла, що жодних передумов для зустрічі немає, оскільки немає просувань щодо Мінського договору.

Новини
Нормандський формат живий? Росія виставила умови Україні по Донбасу

Але заяви Еммануеля Макрона і Ангели Меркель про те, що Зеленський зустрінеться з Путіним на саміті у "нормандському форматі", який відбудеться у вересні і буде присвячений врегулюванню війни на Донбасі, нарешті змусило нашого північного сусіда заворушиться і визнати, що організація такого саміту дійсно опрацьовується.

Еммануель Макрон і Ангела Меркель

Еммануель Макрон і Ангела Меркель

Втім, ймовірність проведення зустрічі "нормандської четвірки" дійсно хитка, і дуже багато залежить від позиції Росії, вважає експерт-міжнародник Юлія Осмоловська. Позиція Росії, яку підтримали і у Франції, полягає в тому, що проводити зустріч заради зустрічі буде безглуздим.

Для того, щоб лідерам "нормандської четвірки" було що обговорювати, треба просунутися у виконанні рішень Тристоронньої контактної групи у Мінську, каже міжнародник.

Новини
Переговори з Росією щодо Донбасу: військовий експерт назвав можливі зміни у ''нормандському форматі''

"Зокрема відновлення мосту у Станиці Луганській, що забезпечить комфортніший і безпечніший прохід місцевих жителів через пункти-пропуску в цьому районі. Питання обміну заручників, розведення військ, режим тиші та інше, все це буде результатом, який можна обговорювати в рамках нормандського формату", – сказала Осмоловська у коментарі OBOZREVATEL.

Крім цього, у Росії були ще вимоги щодо налагодження роботи української влади, зокрема старту роботи парламенту, формування нового уряду, зокрема формування зовнішньополітичної команди і чіткої артикуляції підходів до виконання Мінських домовленостей, і до вирішення питання конфлікту на сході України в цілому.

"Якщо в цих речах у нас не буде більшої чіткості, і у нас гальмуватимуться домовленості в рамках ТКГ, то я не виключаю, що російська сторона відкладатиме можливість проведення нормандської зустрічі", – зазначила міжнародник.

Новини
Україна має бути активною під час підготовки зустрічей у Нормандському форматі: експерт

Втім, не в усіх настільки песимістичні прогнози, наприклад, міжнародний експерт Андрій Каракуц впевнений, що на саміті глав країн-членів "нормандського формату" Україна і Росія озвучать позиції, які наразі напрацьовуються сторонами кулуарно.

Володимир Путін, Франсуа Олланд, Петро Порошенко та Ангела Меркель

Володимир Путін, Франсуа Олланд, Петро Порошенко та Ангела Меркель

Зустріч "нормандської четвірки", архів

"Наскільки я розумію, зараз відбуваються двосторонні консультації між Україною і РФ. Хоча це йде на кулуарному рівні, але вже якісь домовленості є, які й будуть озвучені під час "нормандського формату", – заявив він у коментарі OBOZREVATEL.

"Я не кажу, що буде заявлено про закінчення конфлікту, але швидше за все це будуть досить конкретні речі: відведення військ, створення демілітаризованої зони, буде можливість показати, що градус конфлікту поступово вщухає. Після цього вже можна буде говорити про політичні домовленості і виконання саме політичної частини Мінських угод", – додав міжнародник.

Новини
Німеччина буде не в захваті: експерт пояснила, чому Європа проти участі США у ''нормандському форматі''

За словами Каракуца, РФ швидше за все піде на деякі компроміси, що стосуються саме питань безпеки. Політичну ж частину Мінських домовленостей буде виконати складніше, але і в цьому варіанті у Зеленського є на руках усі козирі, вважає міжнародник.

"Зеленський, на відміну від Порошенка, може гарантувати, що досягнуті домовленості потім будуть ухвалені в парламенті, тут є всі політичні можливості. Але ще тут питання, як на це відреагує українське суспільство, тим більше якщо почнуть ухвалювати рішення, які чітко вказуватимуть на ймовірність капітуляції України перед Росією", – зазначив він.

Втім, в України і Заходу, як і раніше, є "козир" у рукаві, завдяки якому вони зможуть натиснути на Росію в контексті виконання нею своїх зобов'язань, взятих у рамках Мінських домовленостей.

Новини
Не програти Путіну: порада Зеленському напередодні нормандської зустрічі

"Якщо цей "козир" буде використаний повною мірою, можна домогтися того, що "російські війська заберуться геть із Донбасу", – заявив у блозі OBOZREVATEL дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Козирі, як і раніше, залишаються на руках України і Заходу. Я маю на увазі санкції. Якщо ці санкції будуть використовуватися повною мірою, то Росія змінить позицію. Якщо вони залишатимуться потенційними і досить м'якими, як зараз, то для Путіна це не аргумент", – переконаний він.

Володимир Путін

Володимир Путін

На думку дипломата, в разі застосування цих заходів "російські війська заберуться геть з Донбасу, за ними миттєво втечуть найманці, вбивці, ґвалтівники та весь інший непотріб".

Новини
"Путін носить маску!" Російський опозиціонер розсекретив президента РФ

"І там, згідно Мінським домовленостями, через певний час, під наглядом міжнародних структур відбудуться місцеві вибори, але в рамках українського законодавства, коли там діятимуть українські політичні партії, коли там працюватимуть українські ЗМІ тощо. Ось тоді шанс є", – додав він.

Зустріч Зеленського і Трампа

Вірогідність проведення двосторонніх переговорів між американським і українським президентом проговорюється вже кілька місяців. Повідомлення повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора на початку серпня трохи прояснили питання часу проведення зустрічі. Принаймні у вересні Зеленський і Трамп можуть зустрітися двічі.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Першою країною, де президенти зможуть особисто зустрітися одне з одним, виявилася Польща, куди український і американський лідери планують здійснити візити з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни 1 вересня. Отже, є велика ймовірність, що лідери України та США проведуть першу зустріч і переговори.

Новини
Теоретично Зеленський може полетіти на наступний саміт G7: дипломат

Другою локацією є Нью-Йорк, де 17 вересня відбудеться відкриття чергової сесії Генеральної Асамблеї ООН.

"Є дві можливості, про які ми знаємо, коли обидва президенти будуть в одному місці в один час. Обидва президенти очікують побачити одне одного в обох місцях – у Польщі і Нью-Йорку. Сподіваємося, будуть інші можливості, але вони поки не визначені" , – сказав Тейлор.

Звісно, ці два варіанти не зможуть замінити повноцінну зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні, але жодних конкретних дат щодо двосторонніх переговорів не називається. Хоча представники обох сторін сподіваються, що це трапиться до кінця року.

Новини
Зустріч Трампа і Зеленського: названа дата й місце

Втім, приїзд радника президента США з національної безпеки Джона Болтона якраз свідчить про те, що підготовка до зустрічі все ж відбувається, вважає Каракуц.

"Звісно, вони поговорять на тему вирішення конфлікту на Донбасі, але ще є енергетичні питання, що стосуються поставок американської нафти, є питання і "Північного потоку-2". Є загальні оборонні інтереси, зокрема поставки американської зброї в Україну, розробка спільних зразків зброї, досить великий пласт питань саме з безпеки", – сказав міжнародник.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

За його словами, риторика Трампа перед і на саміті G7, звісно, не грає на руку Україні, хоча уявити, що Америка переглянула свою міжнародну позицію щодо Росії, вкрай важко.

Новини
Волкер озвучив, що США очікує від Зеленського

"Чому Трамп намагається так загравати з РФ? Тому що і в Кремлі чудово розуміють природу американського лідера і його характер. Росія фактично присутня військово й дипломатично в дуже важливих для Штатів регіонах: це і Сирія, і Венесуела, і Лівія, там, де Путін якраз і може про щось домовлятися із Трампом. Російський президент починав ці конфлікти, розуміючи, що їх можна на щось проміняти, адже важко сказати, що у РФ є великі інтереси в тій самій Сирії", – вважає Каракуц.

У цьому плані Україна має зацікавити Трампа, і у нас є цікаві пропозиції.

"Зеленському треба продемонструвати, що Україна може виступати союзником, може виступати покупцем американських товарів, може стати хорошим напрямком для американських інвестицій. Є дуже багато речей, які можна запропонувати американському бізнесу для того, щоб він сюди заходив і отримував прибуток", – пояснює міжнародник .

Новини
Трамп зробив заяву про зустріч з Путіним: названо терміни і місце

До того ж врегулювання питання конфлікту на Донбасі стане для Трампа дуже корисною демонстрацією успіху на міжнародному рівні перед президентськими виборами у США, зазначив Каракуц.

На думку Осмоловської, від зустрічі Зеленського з Трампом нам дуже було б важливо винести кілька важливих месиджів.

"Для України важливо було б отримати запевнення в тому, що США розглядатимуть можливість надати нам статус союзника поза НАТО. Потім, хотілося б отримати ясність щодо форматів, у яких США зможуть брати участь у контексті врегулювання кризи в українсько-російських відносинах. Це може бути або відновлення консультацій у будапештському форматі, або продовження треку двосторонньої співпраці, або можливість приєднання США до нормандського формату. Хоча позиція США поки не передбачає її входження до будь-якого формату", – сказала Осмоловська.

Новини
"Богдан – не перешкода": в США уточнили зустріч Трампа із Зеленським

До того ж, міжнародник наголосила на важливості першої зустрічі Зеленського і Трампа, яка може відбутися у Польщі.

"Ця зустріч дуже важлива в контексті того, наскільки Зеленський зможе встановити персональний контакт із Трампом. Також можуть бути позначені певні теми для продовження розмови. Якщо все буде добре, то можна розраховувати на те, що у Нью-Йорку вже буде змістовніша розмова", – каже Осмоловська.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Але є і неприємний момент, який також не можна виключати, маючи справу з американським лідером.

"З огляду на імпульсивність Трампа, не можна виключати неприємного розвитку ситуації під час зустрічі у Польщі. Тоді американська сторона може під якимось приводом скасувати зустріч у Нью-Йорку. Але такий сценарій малоймовірний", – сказала вона.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...