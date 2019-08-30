Зеленський зустрінеться з Путіним і Трампом: чого очікувати Україні

У вересні цього року українського президента Володимира Зеленського очікують дві ключові зустрічі – із главою Білого дому Дональдом Трампом і президентом РФ Володимиром Путіним на зустрічі глав "нормандського формату", спільно з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Офіційно жодних конкретних дат і місць проведення зустрічей не вказується, але сторони сходяться до того, що провести переговори треба якомога швидше. Що ж обговорюватимуть лідери світових країн і яка доля чекає на Україну – читайте в OBOZREVATEL.

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Першою країною, де президенти зможуть особисто зустрітися одне з одним, виявилася Польща, куди український і американський лідери планують здійснити візити з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни 1 вересня.

Другою локацією є Нью-Йорк, де 17 вересня відбудеться відкриття чергової сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Зустріч Зеленського і Путіна

Ще будучи кандидатом у президенти України навесні 2019 року Володимир Зеленський висловлював ідею про прямі переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, чим викликав на себе шквал критики з боку політиків, активістів та української громадськості.

Мабуть, це вплинуло на подальші заяви вже обраного президента України, коли 8 липня Зеленський знову побажав поспілкуватися із главою Кремля у Мінську, але вже в компанії глав країн-членів "нормандського формату" та за участі США і Великобританії.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Звісно, з цього задуму теж нічого не вийшло. Як і очікувалося, в Росії відзначили той факт, що проведення переговорів спільно з Дональдом Трампом і ще на той час британським прем'єр-міністром Терезою Мей є абсолютно новим форматом, і обіцяли розглянути цю ініціативу. Втім, більше жодних розмов на цю тему не було.

По телефону Зеленський і Путін уже поспілкувалися двічі, вперше президентам вдалося поговорити у телефонному режимі через три дні, 11 липня. Про що розмовляли глави держав, пишуть небагато, з пріоритетного – врегулювання ситуації на Донбасі та обмін полоненими.

Друга, скандальна розмова відбулася 7 серпня, наступного дня після обстрілу проросійськими бойовиками позицій сил ЗСУ, внаслідок яких загинуло 4 українських військових. Зеленський сам ініціював телефонну розмову з Путіним, в ході якої український глава попросив свого російського колегу "вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивства наших людей". Саме ця фраза обурила українців, адже таким чином Зеленський визнав, що в українсько-російському конфлікті, виявляється, є ще й третя сторона.

Весь цей час неодноразово виникало питання зустрічі "нормандської четвірки", про що Зеленський і Путін двічі говорили по телефону. Однак російська сторона заявляла, що жодних передумов для зустрічі немає, оскільки немає просувань щодо Мінського договору.

Але заяви Еммануеля Макрона і Ангели Меркель про те, що Зеленський зустрінеться з Путіним на саміті у "нормандському форматі", який відбудеться у вересні і буде присвячений врегулюванню війни на Донбасі, нарешті змусило нашого північного сусіда заворушиться і визнати, що організація такого саміту дійсно опрацьовується.

Еммануель Макрон і Ангела Меркель

Втім, ймовірність проведення зустрічі "нормандської четвірки" дійсно хитка, і дуже багато залежить від позиції Росії, вважає експерт-міжнародник Юлія Осмоловська. Позиція Росії, яку підтримали і у Франції, полягає в тому, що проводити зустріч заради зустрічі буде безглуздим.

Для того, щоб лідерам "нормандської четвірки" було що обговорювати, треба просунутися у виконанні рішень Тристоронньої контактної групи у Мінську, каже міжнародник.

"Зокрема відновлення мосту у Станиці Луганській, що забезпечить комфортніший і безпечніший прохід місцевих жителів через пункти-пропуску в цьому районі. Питання обміну заручників, розведення військ, режим тиші та інше, все це буде результатом, який можна обговорювати в рамках нормандського формату", – сказала Осмоловська у коментарі OBOZREVATEL.

Крім цього, у Росії були ще вимоги щодо налагодження роботи української влади, зокрема старту роботи парламенту, формування нового уряду, зокрема формування зовнішньополітичної команди і чіткої артикуляції підходів до виконання Мінських домовленостей, і до вирішення питання конфлікту на сході України в цілому.

"Якщо в цих речах у нас не буде більшої чіткості, і у нас гальмуватимуться домовленості в рамках ТКГ, то я не виключаю, що російська сторона відкладатиме можливість проведення нормандської зустрічі", – зазначила міжнародник.

Втім, не в усіх настільки песимістичні прогнози, наприклад, міжнародний експерт Андрій Каракуц впевнений, що на саміті глав країн-членів "нормандського формату" Україна і Росія озвучать позиції, які наразі напрацьовуються сторонами кулуарно.

Володимир Путін, Франсуа Олланд, Петро Порошенко та Ангела Меркель Зустріч "нормандської четвірки", архів

"Наскільки я розумію, зараз відбуваються двосторонні консультації між Україною і РФ. Хоча це йде на кулуарному рівні, але вже якісь домовленості є, які й будуть озвучені під час "нормандського формату", – заявив він у коментарі OBOZREVATEL.

"Я не кажу, що буде заявлено про закінчення конфлікту, але швидше за все це будуть досить конкретні речі: відведення військ, створення демілітаризованої зони, буде можливість показати, що градус конфлікту поступово вщухає. Після цього вже можна буде говорити про політичні домовленості і виконання саме політичної частини Мінських угод", – додав міжнародник.

За словами Каракуца, РФ швидше за все піде на деякі компроміси, що стосуються саме питань безпеки. Політичну ж частину Мінських домовленостей буде виконати складніше, але і в цьому варіанті у Зеленського є на руках усі козирі, вважає міжнародник.

"Зеленський, на відміну від Порошенка, може гарантувати, що досягнуті домовленості потім будуть ухвалені в парламенті, тут є всі політичні можливості. Але ще тут питання, як на це відреагує українське суспільство, тим більше якщо почнуть ухвалювати рішення, які чітко вказуватимуть на ймовірність капітуляції України перед Росією", – зазначив він.

Втім, в України і Заходу, як і раніше, є "козир" у рукаві, завдяки якому вони зможуть натиснути на Росію в контексті виконання нею своїх зобов'язань, взятих у рамках Мінських домовленостей.

"Якщо цей "козир" буде використаний повною мірою, можна домогтися того, що "російські війська заберуться геть із Донбасу", – заявив у блозі OBOZREVATEL дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Козирі, як і раніше, залишаються на руках України і Заходу. Я маю на увазі санкції. Якщо ці санкції будуть використовуватися повною мірою, то Росія змінить позицію. Якщо вони залишатимуться потенційними і досить м'якими, як зараз, то для Путіна це не аргумент", – переконаний він.

Володимир Путін

На думку дипломата, в разі застосування цих заходів "російські війська заберуться геть з Донбасу, за ними миттєво втечуть найманці, вбивці, ґвалтівники та весь інший непотріб".

"І там, згідно Мінським домовленостями, через певний час, під наглядом міжнародних структур відбудуться місцеві вибори, але в рамках українського законодавства, коли там діятимуть українські політичні партії, коли там працюватимуть українські ЗМІ тощо. Ось тоді шанс є", – додав він.

Зустріч Зеленського і Трампа

Вірогідність проведення двосторонніх переговорів між американським і українським президентом проговорюється вже кілька місяців. Повідомлення повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора на початку серпня трохи прояснили питання часу проведення зустрічі. Принаймні у вересні Зеленський і Трамп можуть зустрітися двічі.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Першою країною, де президенти зможуть особисто зустрітися одне з одним, виявилася Польща, куди український і американський лідери планують здійснити візити з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни 1 вересня. Отже, є велика ймовірність, що лідери України та США проведуть першу зустріч і переговори.

Другою локацією є Нью-Йорк, де 17 вересня відбудеться відкриття чергової сесії Генеральної Асамблеї ООН.

"Є дві можливості, про які ми знаємо, коли обидва президенти будуть в одному місці в один час. Обидва президенти очікують побачити одне одного в обох місцях – у Польщі і Нью-Йорку. Сподіваємося, будуть інші можливості, але вони поки не визначені" , – сказав Тейлор.

Звісно, ці два варіанти не зможуть замінити повноцінну зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні, але жодних конкретних дат щодо двосторонніх переговорів не називається. Хоча представники обох сторін сподіваються, що це трапиться до кінця року.

Втім, приїзд радника президента США з національної безпеки Джона Болтона якраз свідчить про те, що підготовка до зустрічі все ж відбувається, вважає Каракуц.

"Звісно, вони поговорять на тему вирішення конфлікту на Донбасі, але ще є енергетичні питання, що стосуються поставок американської нафти, є питання і "Північного потоку-2". Є загальні оборонні інтереси, зокрема поставки американської зброї в Україну, розробка спільних зразків зброї, досить великий пласт питань саме з безпеки", – сказав міжнародник.

Дональд Трамп

За його словами, риторика Трампа перед і на саміті G7, звісно, не грає на руку Україні, хоча уявити, що Америка переглянула свою міжнародну позицію щодо Росії, вкрай важко.

"Чому Трамп намагається так загравати з РФ? Тому що і в Кремлі чудово розуміють природу американського лідера і його характер. Росія фактично присутня військово й дипломатично в дуже важливих для Штатів регіонах: це і Сирія, і Венесуела, і Лівія, там, де Путін якраз і може про щось домовлятися із Трампом. Російський президент починав ці конфлікти, розуміючи, що їх можна на щось проміняти, адже важко сказати, що у РФ є великі інтереси в тій самій Сирії", – вважає Каракуц.

У цьому плані Україна має зацікавити Трампа, і у нас є цікаві пропозиції.

"Зеленському треба продемонструвати, що Україна може виступати союзником, може виступати покупцем американських товарів, може стати хорошим напрямком для американських інвестицій. Є дуже багато речей, які можна запропонувати американському бізнесу для того, щоб він сюди заходив і отримував прибуток", – пояснює міжнародник .

До того ж врегулювання питання конфлікту на Донбасі стане для Трампа дуже корисною демонстрацією успіху на міжнародному рівні перед президентськими виборами у США, зазначив Каракуц.

На думку Осмоловської, від зустрічі Зеленського з Трампом нам дуже було б важливо винести кілька важливих месиджів.

"Для України важливо було б отримати запевнення в тому, що США розглядатимуть можливість надати нам статус союзника поза НАТО. Потім, хотілося б отримати ясність щодо форматів, у яких США зможуть брати участь у контексті врегулювання кризи в українсько-російських відносинах. Це може бути або відновлення консультацій у будапештському форматі, або продовження треку двосторонньої співпраці, або можливість приєднання США до нормандського формату. Хоча позиція США поки не передбачає її входження до будь-якого формату", – сказала Осмоловська.

До того ж, міжнародник наголосила на важливості першої зустрічі Зеленського і Трампа, яка може відбутися у Польщі.

"Ця зустріч дуже важлива в контексті того, наскільки Зеленський зможе встановити персональний контакт із Трампом. Також можуть бути позначені певні теми для продовження розмови. Якщо все буде добре, то можна розраховувати на те, що у Нью-Йорку вже буде змістовніша розмова", – каже Осмоловська.

Володимир Зеленський

Але є і неприємний момент, який також не можна виключати, маючи справу з американським лідером.

"З огляду на імпульсивність Трампа, не можна виключати неприємного розвитку ситуації під час зустрічі у Польщі. Тоді американська сторона може під якимось приводом скасувати зустріч у Нью-Йорку. Але такий сценарій малоймовірний", – сказала вона.

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