Президент України Володимир Зеленський попередив голів ОДА про відповідальність, якщо вони не погасять заборгованість із зарплат перед лікарями, які борються з коронавірусом.

Про це глава держави сказав у зверненні до народу, яке записав у середу, 6 травня. Ролик був опублікований його пресслужбою (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

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"Ще в середині квітня уряд переказав кошти для виплати надбавок медикам, які протидіють COVID-19. Проте в окремих областях ці кошти не було виплачено.

Я розумію, що це звернення можуть дивитися діти, тож не можу сказати всіх слів, яких заслужили окремі чиновники на місцях", – зазначив Зеленський.

Він наголоосив, що таке ставлення до лікарів неприпустиме, і доручив усім головам обласних державних адміністрацій у найближчі дні погасити заборгованості. Чиновників, які цього не зроблять, за словами Зеленського, "позбавлять зарплат, а може й посад".

Додамо: у своєму зверненні президент розкритикував окремих українських політиків, заявивши, що в них сидить вірус "хитрозробленості".

Як писав OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що затримка виплат 300% березневого окладу українським медикам, які працюють із хворими на коронавірус, пов'язана з помилками в розрахунках місцевої влади.