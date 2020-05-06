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6 травня • оновлено в 23:23
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Зеленський пригрозив чиновникам звільненням через зарплати медиків

19.3т
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Президент України Володимир Зеленський попередив голів ОДА про відповідальність, якщо вони не погасять заборгованість із зарплат перед лікарями, які борються з коронавірусом.

Про це глава держави сказав у зверненні до народу, яке записав у середу, 6 травня. Ролик був опублікований його пресслужбою (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Нас дивляться діти, не можу сказати всіх слів!" Зеленський пригрозив чиновникам звільненням через медиків

Скрін відео

"Ще в середині квітня уряд переказав кошти для виплати надбавок медикам, які протидіють COVID-19. Проте в окремих областях ці кошти не було виплачено.

Я розумію, що це звернення можуть дивитися діти, тож не можу сказати всіх слів, яких заслужили окремі чиновники на місцях", – зазначив Зеленський.

Він наголоосив, що таке ставлення до лікарів неприпустиме, і доручив усім головам обласних державних адміністрацій у найближчі дні погасити заборгованості. Чиновників, які цього не зроблять, за словами Зеленського, "позбавлять зарплат, а може й посад".

Додамо: у своєму зверненні президент розкритикував окремих українських політиків, заявивши, що в них сидить вірус "хитрозробленості".

Як писав OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що затримка виплат 300% березневого окладу українським медикам, які працюють із хворими на коронавірус, пов'язана з помилками в розрахунках місцевої влади.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Зарплати в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
зарплата лікаря політика видео
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
На дворе май месяц, а разговор за мартовские деньги... Вова! Тебе трудно, но ты держись...
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2
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Подойди к зеркалу и можешь себя не сдерживать...
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1
Дмитрієнко Дмитро
Дмитрієнко Дмитро
Стесняюсь спросить, но каким боком главы ОГА, а тем более Зеленский до местных бюджетов? И точно ли было перечислено из госбюджета в местный?
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

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