Головна Новини
7 травня • оновлено в 18:49
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Зеленський "зробив" Путіна в Парижі, "дідусь скулився", ноги танцювали – Кошовий

10.1т
Читати матеріал російською

Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів, що під час першої зустрічі Володимира Путіна і Володимира Зеленського на Нормандському саміті в Парижі президент РФ відверто нервувався.

На запитання про те, чи зміг би Зеленський вдарити Путіна, Кошовий відповів, що, найімовірніше, ні, оскільки це не дозволив би етикет, проте він "змусив дідуся (Путіна – Ред.) понервуватися", пояснив він у ефірі програми "Бацман", передає "Гордон".

"Але я так розумію, що є – як це називається? – політика якась, етикет... Протокол якийсь є. Але якщо ти помітила, то він змусив понервуватися дідуся. Ти ж бачиш, що дідусь скулився трошки", – сказав Кошовий.

Зеленський "зробив" Путіна в Парижі, "дідусь скулився", ноги танцювали – Кошовий

Він нагадав, що Путін під час саміту був дуже злий – його видавали нервові рухи ніг під столом.

"Дідусь скулився, і мені здавалося, що у нього злетять туфлі з ніг. Бо я б на місці відеоредакторів і відеооператорів столик знімав би трохи вище, по груди, а не щоб було видно підстільні танці двох ніг", – додав Кошовий .

На його переконання, після зустрічі в Нормандському форматі, Путін почав поважати Зеленського.

"Це ж всі говорять про те, що "ось хлопчик прийшов, що з нього взяти?". Та не такий вже, власне, хлопчик. Подивимося", – сказав Кошовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кошовий припустив, що Зеленський знає, що відбувається в його оточенні і, можливо, у нього є подальший план дій.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Гліб Іванов
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Євген Кошовий
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
54
69
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
23
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Кто знает, может у путина клоунофобия, не зря же сняли два ужастика про ОНО.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Серега Вий
Серега Вий
Если бы Зе под столом с ноги врезал бы пу.Пусть у Луцыка этикет переймет.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
1982 Далимир
1982 Далимир
Зелёный может только аншлаги делать,когда людей смешит на стадионах.И после этого своего маленького приключения останавливаться смешить не собирается.Это его слова.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13 691.

    Вилікувалися: 2396. Померли: 340.

  • У світі захворіли вже більше 3,8 мільйона осіб, загинули – 265 тисяч.

  • Рада ухвалила два важливих законопроєкти:про страхування медиків із COVID-19 і безкоштовне тестування.

  • Пік захворюваності на коронавірус в Україні може зміститися на 10 днів – названо нову дату.

  • Росія увірвалася в топ-5 антирейтингу щодо коронавірусу: статистика стрімко зростає.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги