Зеленський "зробив" Путіна в Парижі, "дідусь скулився", ноги танцювали – Кошовий

Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів, що під час першої зустрічі Володимира Путіна і Володимира Зеленського на Нормандському саміті в Парижі президент РФ відверто нервувався.

На запитання про те, чи зміг би Зеленський вдарити Путіна, Кошовий відповів, що, найімовірніше, ні, оскільки це не дозволив би етикет, проте він "змусив дідуся (Путіна – Ред.) понервуватися", пояснив він у ефірі програми "Бацман", передає "Гордон".

"Але я так розумію, що є – як це називається? – політика якась, етикет... Протокол якийсь є. Але якщо ти помітила, то він змусив понервуватися дідуся. Ти ж бачиш, що дідусь скулився трошки", – сказав Кошовий.

Він нагадав, що Путін під час саміту був дуже злий – його видавали нервові рухи ніг під столом.

"Дідусь скулився, і мені здавалося, що у нього злетять туфлі з ніг. Бо я б на місці відеоредакторів і відеооператорів столик знімав би трохи вище, по груди, а не щоб було видно підстільні танці двох ніг", – додав Кошовий .

На його переконання, після зустрічі в Нормандському форматі, Путін почав поважати Зеленського.

"Це ж всі говорять про те, що "ось хлопчик прийшов, що з нього взяти?". Та не такий вже, власне, хлопчик. Подивимося", – сказав Кошовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кошовий припустив, що Зеленський знає, що відбувається в його оточенні і, можливо, у нього є подальший план дій.

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