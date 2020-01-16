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16 січня • оновлено в 17:22
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В армію забиратимуть з 18 років: що треба знати про призов 2020 року в Україні

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зниження призовного віку для чоловіків з 20 до 18 років.

Що зміниться в процедурі призову – розбирався OBOZREVATEL. У цьому допомагав військовий журналіст, полковник, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Головне:

  • 18-річні будуть отримувати повістки до військкомату. Якщо повістка не надійшла, необхідно прийти самостійно.

  • 18-річних абітурієнтів, поки вони не стали студентами, можуть призивати на строкову службу.

  • Військовослужбовці строкової служби будь-якого віку не братимуть участі в бойових діях на Донбасі за жодних обставин.

Коли почнуть призивати по-новому

Указ президента набуває чинності з 1 березня 2020 року. Черговий призов на строкову службу буде проведено в два етапи: у квітні-червні 2020 року і в жовтні-грудні 2020 року.

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Що робити юнакам, яким виповнилося 18 років

Їм необхідно діяти відповідно до чинного законодавства. Якщо призовник отримав повістку, у військкомат необхідно з'явитися упродовж зазначеного в ній терміну. Причиною для відсутності може бути тільки хвороба, стихійне лихо, смерть близького родича чи близького родича дружини.

Якщо повістка не надійшла, 18-річні хлопці зобов'язані з'явитися на призовну дільницю за місцем проживання самостійно.

У 2020 році на строкову службу призиватимуть 18-річних

У 2020 році на строкову службу призиватимуть 18-річних

Що буде з 18-річними, які цьогоріч вступатимуть до вишів

Відтермінування від призову надається індивідуально, зокрема на підставі документа про те, що юнак є студентом денної форми навчання. Але поки він не зарахований до ВНЗ і не став студентом, "питання зависає". "Якщо працівники військкомату призвуть абітурієнта, то, формально, вони матимуть рацію".

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Чи будуть 18-річних призовників відправляти в зону бойових дій на Донбас

Ані 18-річні хлопці, ані інші військовослужбовці строкової служби "не братимуть участі у військових діях однозначно ніколи". Для проходження служби в район ООС направляються тільки контрактники й тільки після проходження спеціального процесу підготовки, зокрема бойового злагодження в складі бригад.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про те, що в процесі осіннього призову 2019 року було призвано понад 15 тисяч юнаків. 9 тисяч з них поповнили військові частини Збройних сил України.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Владислав Селезньов
Місце
Україна
Теги
призов Збройні сили України
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Livesey David
Livesey David
О, на польских грядках и российских стройках ожидается скорое омоложение.
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Junio Van
Junio Van
до последнего украинца...
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