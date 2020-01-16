В армію забиратимуть з 18 років: що треба знати про призов 2020 року в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зниження призовного віку для чоловіків з 20 до 18 років.

Що зміниться в процедурі призову – розбирався OBOZREVATEL. У цьому допомагав військовий журналіст, полковник, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Головне:

18-річні будуть отримувати повістки до військкомату. Якщо повістка не надійшла, необхідно прийти самостійно.

18-річних абітурієнтів, поки вони не стали студентами, можуть призивати на строкову службу.

Військовослужбовці строкової служби будь-якого віку не братимуть участі в бойових діях на Донбасі за жодних обставин.

Коли почнуть призивати по-новому

Указ президента набуває чинності з 1 березня 2020 року. Черговий призов на строкову службу буде проведено в два етапи: у квітні-червні 2020 року і в жовтні-грудні 2020 року.

Що робити юнакам, яким виповнилося 18 років

Їм необхідно діяти відповідно до чинного законодавства. Якщо призовник отримав повістку, у військкомат необхідно з'явитися упродовж зазначеного в ній терміну. Причиною для відсутності може бути тільки хвороба, стихійне лихо, смерть близького родича чи близького родича дружини.

Якщо повістка не надійшла, 18-річні хлопці зобов'язані з'явитися на призовну дільницю за місцем проживання самостійно.

У 2020 році на строкову службу призиватимуть 18-річних

Що буде з 18-річними, які цьогоріч вступатимуть до вишів

Відтермінування від призову надається індивідуально, зокрема на підставі документа про те, що юнак є студентом денної форми навчання. Але поки він не зарахований до ВНЗ і не став студентом, "питання зависає". "Якщо працівники військкомату призвуть абітурієнта, то, формально, вони матимуть рацію".

Чи будуть 18-річних призовників відправляти в зону бойових дій на Донбас

Ані 18-річні хлопці, ані інші військовослужбовці строкової служби "не братимуть участі у військових діях однозначно ніколи". Для проходження служби в район ООС направляються тільки контрактники й тільки після проходження спеціального процесу підготовки, зокрема бойового злагодження в складі бригад.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про те, що в процесі осіннього призову 2019 року було призвано понад 15 тисяч юнаків. 9 тисяч з них поповнили військові частини Збройних сил України.

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