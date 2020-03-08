Зеленський зізнався, що сам придумав карантин для Скалецької у Санжарах

Президент України Володимир Зеленський особисто запропонував на той момент міністерці охорони здоров'я Зоряні Скалецькій залишитися в обсервації з евакуйованими з Уханя українцями в Нових Санжарах.

Про це сам глава держави розповів в інтерв'ю The Guardian. "Це був її вибір, але запропонував це я", – заявив Зеленський.

Видання зазначає, що після цієї фрази Зеленський посміхнувся так, що стало зрозуміло, що він дав Скалецькій невеликий вибір.

Зеленський і Скалецька в Санжарах

Відзначимо, 5 березня президент особисто приїхав в Нові Санжари, де привітав українців і аргентинців, які два тижні перебували в обсервації через епідемію коронавірусу. Відправлену днем раніше у відставку міністра Скалецьку Зеленський міцно обняв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна 20 лютого організувала евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19.

На борт літака взяли 73 людини – серед них як українці, так і іноземці.

На карантин їх привезли в Нові Санжари Полтавської області. Там спалахнули масові протести наляканого населення.

Через два тижні після гучного конфлікту, президент Володимир Зеленський заявив, що коронавірус об'єднав українців.

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