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8 березня • оновлено в 12:58
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Зеленський зізнався, що сам придумав карантин для Скалецької у Санжарах

2.6т
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Президент України Володимир Зеленський особисто запропонував на той момент міністерці охорони здоров'я Зоряні Скалецькій залишитися в обсервації з евакуйованими з Уханя українцями в Нових Санжарах.

Про це сам глава держави розповів в інтерв'ю The Guardian. "Це був її вибір, але запропонував це я", – заявив Зеленський.

Видання зазначає, що після цієї фрази Зеленський посміхнувся так, що стало зрозуміло, що він дав Скалецькій невеликий вибір.

Зеленський і Скалецька в Санжарах

Зеленський і Скалецька в Санжарах

Відзначимо, 5 березня президент особисто приїхав в Нові Санжари, де привітав українців і аргентинців, які два тижні перебували в обсервації через епідемію коронавірусу. Відправлену днем раніше у відставку міністра Скалецьку Зеленський міцно обняв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Зоряна Скалецька Володимир Зеленський
Місце
Україна
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