Зеленський – жителям Донбасу: дивіться, як можна жити у своїй країні

Президент України Володимир Зеленський підвів підсумок візиту на Донбас разом із лідеркою Швейцарії Симонеттою Соммаругою.

На своїй сторінці в Facebook він похвалився, що за пів року на Луганщині зробили більше 130 км сучасного дорожнього покриття.

"Пані Соммаруга була вражена, що в Україні будують швидше, ніж у Швейцарії. А я знав, що ми вміємо! Просто робити все треба чесно і вчасно. А швидко і якісно ми зможемо, і "Велике будівництво" – доказ!" – заявив Зеленський.

Також президент зазначив, що ще минулого року був побудований міст у Станицю Луганську, який полегшив життя жителям окупованих територій.

"Ми показуємо людям на тій стороні: будь ласка, ми на своїй землі, в своїй країні, дивіться, як можна жити в своїй країні, яку інфраструктуру ми будуємо – мости, дороги, реальні і нормальні КПВВ. Усе це – втілення нашого бажання миру. Як і угода з питань сталого і всеосяжного припинення вогню, яку цього разу збираються підписати лідери Нормандського формату", – написав президент.

Як писав OBOZREVATEL, у середу, 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) домовилися про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня.

Зеленський також зазначив, що в разі обстрілу українських військових на Донбасі вони завжди відповідають і дуже потужно.