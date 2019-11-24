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24 листопада • оновлено в 17:31
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"Не до посмішок!" Зеленський засмутив українців новим фото зі спортзалу

1.2т
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Президент України Володимир Зеленський опублікував нову фотографію, зроблену в спортзалі.

Знімком він поділився на своїй сторінці в Instagram у неділю, 24 листопада. Політик побажав українцям здоров'я та гарного "монінга".

"Ранок. Ми. Спорт", – написав український лідер. Через 5 годин після публікації пост Зеленського зібрав понад 755 тисяч лайків.

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Ілюстрація. Володимир Зеленський

Ілюстрація. Володимир Зеленський

instagram.com/zelenskiy_official

Багато користувачів мережі позитивно відреагували на світлину. "Повага такій людині!" – написав один із коментаторів.

Однак, деякі фоловери висловили невдоволення. "Де обіцяні посадки?" "Чому ніхто не сидить за Іловайськ і Дебальцеве?" "А нам не до сміху не до посмішок", – пишуть у мережі.

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як президент Володимир Зеленський зустрів в Очакові повернуті Росією кораблі.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
фотографии політика
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