"Не до посмішок!" Зеленський засмутив українців новим фото зі спортзалу

Президент України Володимир Зеленський опублікував нову фотографію, зроблену в спортзалі.
Знімком він поділився на своїй сторінці в Instagram у неділю, 24 листопада. Політик побажав українцям здоров'я та гарного "монінга".
"Ранок. Ми. Спорт", – написав український лідер. Через 5 годин після публікації пост Зеленського зібрав понад 755 тисяч лайків.
Ілюстрація. Володимир Зеленський
instagram.com/zelenskiy_official
Багато користувачів мережі позитивно відреагували на світлину. "Повага такій людині!" – написав один із коментаторів.
Однак, деякі фоловери висловили невдоволення. "Де обіцяні посадки?" "Чому ніхто не сидить за Іловайськ і Дебальцеве?" "А нам не до сміху не до посмішок", – пишуть у мережі.
Коментарі користувачів
Скріншот
Коментарі користувачів
Скріншот
Коментарі користувачів
Скріншот
Коментарі користувачів
Скріншот
Коментарі користувачів
Скріншот
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як президент Володимир Зеленський зустрів в Очакові повернуті Росією кораблі.
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