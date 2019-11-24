"Не до посмішок!" Зеленський засмутив українців новим фото зі спортзалу

Президент України Володимир Зеленський опублікував нову фотографію, зроблену в спортзалі.

Знімком він поділився на своїй сторінці в Instagram у неділю, 24 листопада. Політик побажав українцям здоров'я та гарного "монінга".

"Ранок. Ми. Спорт", – написав український лідер. Через 5 годин після публікації пост Зеленського зібрав понад 755 тисяч лайків.

Ілюстрація. Володимир Зеленський instagram.com/zelenskiy_official

Багато користувачів мережі позитивно відреагували на світлину. "Повага такій людині!" – написав один із коментаторів.

Однак, деякі фоловери висловили невдоволення. "Де обіцяні посадки?" "Чому ніхто не сидить за Іловайськ і Дебальцеве?" "А нам не до сміху не до посмішок", – пишуть у мережі.

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як президент Володимир Зеленський зустрів в Очакові повернуті Росією кораблі.

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