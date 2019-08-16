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Зеленський збирає масовку на День Незалежності: оприлюднено документ

1.3т Читати матеріал російською

Офіс президента України Володимира Зеленського звернувся в обласні держадміністрації з проханням відправити своїх представників на святкування Дня Незалежності 24 серпня в Києві.

Копію відповідного листа з рекомендаціями опублікувало "Еспресо".

Відзначається, що поїздки з регіонів будуть фінансуватися за рахунок обласних та місцевих бюджетів.

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Лист в ОДА

Лист в ОДА

Еспресо

Приїхати працівники медицини освіти і представники громадськості повинні будуть 22-23 серпня, щоб взяти участь у генеральній репетиції, отже їм оплатять три дні перебування в столиці.

Зеленський збирає масовку на День Незалежності

Зеленський збирає масовку на День Незалежності

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 серпня на аеродромі заводу "Антонов" у Києві відбулася перша репетиція ходи до Дня Незалежності України, ініційованої Зеленським.

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Тема
День Незалежності
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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