Зеленський зажадав від МОЗ достовірної статистики про тих, хто поборов COVID-19
Президент України Володимир Зеленський вимагає від Міністерства охорони здоров’я достовірної статистики щодо тих, хто поборов коронавірус (COVID-19).
Як повідомляється на офіційному сайті президента, про це йшлося на традиційній селекторній нараді під головуванням глави держави.
"На нараді Володимир Зеленський гостро поставив питання щодо достовірності статистики тих, хто захворів і хто одужав", – йдеться в повідомленні.
Глава МОЗ Максим Степанов зазначив, що не отримує всіх цифр щодо тих, хто подолав хворобу, оскільки багато людей переносять її на самоізоляції.
Крім того, відомство ще навесні внесло зміни, за якими одужання визначається за клінічними симптомами, а негативний тест на COVID-19 не вимагається.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
виступаючи на пленарному засіданні Верховної Ради 20 жовтня, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна може повернутися до жорсткого карантину, якщо щоденний приріст хворих на COVID-19 досягне 11-15 тисяч осіб.
Він представив звіт про дії держави, спрямовані на стримування поширення пандемії в Україні, і нагадав українцям, що робити, аби не допустити колапсу з коронавірусом.