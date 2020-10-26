Зеленський зажадав від МОЗ достовірної статистики про тих, хто поборов COVID-19

Мирослав Семенюк Суспільство 14:13, 26.10.2020 Оновлено: 14:24, 26.10.2020

Президент України Володимир Зеленський вимагає від Міністерства охорони здоров’я достовірної статистики щодо тих, хто поборов коронавірус (COVID-19).

Як повідомляється на офіційному сайті президента, про це йшлося на традиційній селекторній нараді під головуванням глави держави.

"На нараді Володимир Зеленський гостро поставив питання щодо достовірності статистики тих, хто захворів і хто одужав", – йдеться в повідомленні.

Глава МОЗ Максим Степанов зазначив, що не отримує всіх цифр щодо тих, хто подолав хворобу, оскільки багато людей переносять її на самоізоляції.

Крім того, відомство ще навесні внесло зміни, за якими одужання визначається за клінічними симптомами, а негативний тест на COVID-19 не вимагається.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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