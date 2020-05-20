Зеленський заявив, що жителі Донбасу вдячні за запуск каналу "Дім"

Кирило Лютий Суспільство 17:59, 20.05.2020 Оновлено: 18:13, 20.05.2020

Жителі окупованого Донбасу вдячні українській владі за запуск телеканалу "Дім".

Про це заявив президент Володимир Зеленський на великій пресконференції в Маріїнському парку в середу, 20 травня.

Він зазначив, що створення телеканалу, який вестиме мовлення на ОРДЛО, було однією з його обіцянок. Зеленський наголосив, що канал "тільки почав, йому складно, на нього потрібно знаходити гроші".

За словами президента, жителі окупованих територій висловили особливу подяку за трансляцію "Всеукраїнської школи онлайн" – проєкту дистанційного навчання для школярів.

"Нам жителі, саме українці, які живуть на тимчасово окупованих територіях, кажуть сьогодні спасибі, тому що українська школа онлайн там транслюється. Більше жодної якісної школи у них там не транслюється", – сказав президент.

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, на пресконференції Зеленський також розповів про те, чи планує балотуватися на другий президентський термін, чому при владі опинилося багато його знайомих, як іде боротьба з "епохою бідності" і що він планує робити з окупованими Донбасом і Кримом.

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