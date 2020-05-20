Зеленський заявив, що жителі Донбасу вдячні за запуск каналу "Дім"
Жителі окупованого Донбасу вдячні українській владі за запуск телеканалу "Дім".
Про це заявив президент Володимир Зеленський на великій пресконференції в Маріїнському парку в середу, 20 травня.
Він зазначив, що створення телеканалу, який вестиме мовлення на ОРДЛО, було однією з його обіцянок. Зеленський наголосив, що канал "тільки почав, йому складно, на нього потрібно знаходити гроші".
За словами президента, жителі окупованих територій висловили особливу подяку за трансляцію "Всеукраїнської школи онлайн" – проєкту дистанційного навчання для школярів.
"Нам жителі, саме українці, які живуть на тимчасово окупованих територіях, кажуть сьогодні спасибі, тому що українська школа онлайн там транслюється. Більше жодної якісної школи у них там не транслюється", – сказав президент.
Як писав OBOZREVATEL, на пресконференції Зеленський також розповів про те, чи планує балотуватися на другий президентський термін, чому при владі опинилося багато його знайомих, як іде боротьба з "епохою бідності" і що він планує робити з окупованими Донбасом і Кримом.